Thang Long Real: Từ ‘người khai mở’ đến ‘người nâng chuẩn’ đô thị sân bay Long Thành

Hành trình này đang được tiếp nối mạnh mẽ tại đô thị sân bay Long Thành, nơi TLRG không ngừng kiến tạo những không gian sống đẳng cấp, mang tầm vóc quốc tế.

Hành trình "khai mở" trên vùng đất Hiệp Phước, Nhơn Trạch

Nhớ lại đầu thập kỷ 2010, Hiệp Phước, Nhơn Trạch còn là vùng đất mộc mạc, hoang sơ với hạ tầng chưa đồng bộ và dân cư thưa thớt, khiến không ít nhà đầu tư e dè.

Thế nhưng, giữa bối cảnh ấy, TLRG - một doanh nghiệp trẻ đầy hoài bão đã nhìn thấu tiềm năng khác biệt. Không chỉ những mảnh đất chờ lên giá, người "cầm lái" TLRG đã cảm nhận nhịp đập của một đô thị trung chuyển vệ tinh TP.HCM, một trung tâm kinh tế mới sắp hình thành. Bằng sự mạnh dạn và niềm tin, TLRG gánh vác trọng trách "người khai mở" với phương châm cốt lõi: "Xây tổ ấm - Dựng cộng đồng", từng bước biến tiềm năng thai nghén thành giá trị sống đích thực.

Dự án SunFlower City chính là viên gạch đầu tiên (năm 2013), đến Thang Long Home - Phước An (năm 2015), tiếp nối Thang Long Home - Hiệp Phước (phân khu thấp tầng) là nền tảng khởi đầu cho hành trình tâm huyết này.

KĐT Thang Long Home - Hiệp Phước hưởng trọn hạ tầng tiện ích và không gian xanh vượt trội với hơn 70% diện tích (40.000m²)

Giữa bộn bề thử thách của một vùng đất mới, TLRG đã kiên trì xây dựng, định hình một khu dân cư kiểu mẫu. Với thông điệp "Đẳng cấp chuyên gia - Khởi đà phát lộc", Thang Long Home – Hiệp Phước (gần 10ha) không chỉ là nơi an cư, mà là tổ ấm dành riêng cho đội ngũ chuyên gia, quản lý cấp cao tại các khu công nghiệp lân cận. Từng con đường, mái nhà, tiện ích được dựng xây đều ẩn chứa trăn trở và nỗ lực không ngừng của TLRG, nhằm tạo giá trị thực, phù hợp bản sắc địa phương nhưng vẫn mang tầm nhìn tiên phong, định hướng nâng tầm chuẩn sống ngay từ những bước đi đầu tiên, gieo hạt mầm cho một đô thị năng động, hiện đại. Đến nay, khu đô thị đã đón được 65% cư dân văn minh, một con số ấn tượng so với mặt bằng chung và vẫn tiếp tục lấp đầy hơn mỗi ngày.

Chuyển mình thành "người nâng chuẩn", nâng tầm chất lượng sống chuẩn chuyên gia quốc tế

Trên nền tảng vững chắc của những thành công ban đầu, TLRG không ngừng trăn trở và hành động để chuyển mình từ "người khai mở" thành "người nâng chuẩn". TLRG hiểu rằng, để kiến tạo một đô thị thực sự đẳng cấp, dừng lại ở mức "tốt" là chưa đủ, mà phải liên tục hướng tới những giá trị "tốt hơn", "hoàn thiện hơn".

Bởi lẽ đó, quyết tâm nâng chuẩn qua từng giai đoạn đã trở thành kim chỉ nam cho mọi dự án của TLRG. Công ty không ngừng làm tốt hơn mặt bằng chung hiện tại của khu vực, liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm và tiện ích, biến mỗi công trình sau thành một bước tiến trong việc nâng tầm chuẩn sống, hướng đến tiêu chuẩn chuyên gia quốc tế.

Block Galaxy cao 18 tầng vươn mình trên bầu trời Nhơn Trạch

Và nay, FIATO AIRPORT CITY chính là một dấu mốc ấn tượng của hành trình "nâng chuẩn" ấy. Dự án không chỉ là khu căn hộ cao cấp, mà còn là minh chứng rõ nét nhất cho sự kiên định của TLRG trong việc kiến tạo không gian sống vượt trội.

Block Fiesta dự kiến khởi công vào ngày 19.8 sắp tới sẽ là bước tiếp nối mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm nâng tầm chuẩn sống tại đô thị sân bay quốc tế Long Thành. Bảo chứng năng lực từ Block Galaxy, tòa đầu tiên của dự án, cũng chính thức cất nóc vào ngày 3.8.2025 và dự kiến bàn giao vào Quý 4/2026.

Ngày 3.8, Block Galaxy tại FIATO AIRPORT CITY đã chính thức cất nóc, khẳng định tiến độ vượt trội

Các sản phẩm của TLRG luôn nỗ lực cân bằng giữa mức giá đúng giá trị thực giúp người có nhu cầu sở hữu tổ ấm mơ ước mà vẫn tiệm cận tiêu chuẩn chuyên gia quốc tế. Điều này đã và đang thu hút đội ngũ chuyên gia, nhân sự cao cấp từ Nhơn Trạch cùng các khu vực lân cận như Biên Hòa, Long Thành cùng xây dựng một cộng đồng thịnh vượng và văn minh.

Tầm nhìn kiên định đồng hành cùng Nhơn Trạch bứt phá

Nhìn về phía trước, dù tương lai Nhơn Trạch sẽ đón nhận nhiều dự án quy mô lớn hơn, hoành tráng hơn, TLRG vẫn kiên định và tự tin tiếp nối sứ mệnh "Xây tổ ấm – Dựng cộng đồng".

Doanh nghiệp không chạy theo những con số hay thị hiếu ngắn hạn, mà luôn tập trung vào giá trị thực và chất lượng cộng đồng. Đó là sự bền bỉ của một nhà phát triển bất động sản luôn mong muốn làm tốt hơn mặt bằng chung, không ngừng nâng tầm không gian sống cho cư dân và những người tìm kiếm tổ ấm xứng tầm.

Block Fiesta dự kiến khởi công vào ngày 19.8 sắp tới, tiếp nối tiến độ của block Galaxy

Đáng chú ý, TLRG không chỉ "bám sóng" hạ tầng mà còn "khai mở" vùng đất này từ thuở chưa hoàn chỉnh, kiên trì đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. TLRG cam kết tiếp tục triển khai các dự án vượt xa nhu cầu không gian sống chất lượng cao của cộng đồng chuyên gia, góp phần vào sự bứt phá chung của Nhơn Trạch và toàn vùng đô thị sân bay trong tương lai.

Với 15 năm phát triển, TLRG đã kiến tạo 10 dự án khu chung cư, khu đô thị hiện đại, phát triển 9.600 sản phẩm bất động sản và dựng xây nơi an cư của hơn 35.000 cư dân, góp phần thay đổi diện mạo đô thị cả nước.

Công ty Cổ phần Địa ốc Thăng Long (Thang Long Real Group - TLRG) Website: http://thanglongreal.vn Fanpage: https://www.facebook.com/thanglongrealgroup Hotline: (028) 3511 3399



