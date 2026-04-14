Tháng mấy iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max giảm giá mạnh nhất?

iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max có nhiều đợt giảm giá trong năm

Theo đại diện từ hệ thống bán lẻ Viettablet - "Chiến Thần Định Giá", có thể dự đoán được các mốc thời gian iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max giảm giá mạnh trong năm 2026.

Tháng 1 - 3: Thế hệ mới giữ giá, thế hệ cũ ổn định

Trong 3 tháng đầu, giá bán của và iPhone 16 Pro Max không có biến động lớn. Sau khi iPhone 17 Pro Max xuất hiện cuối năm 2025, iPhone 16 Pro Max bắt đầu lùi về một bậc trong danh mục sản phẩm, nhưng vẫn giữ được giá tương đối cao do chưa bước vào chu kỳ giảm sâu.

Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max tiếp tục duy trì vị thế là lựa chọn "flagship giá mềm" với mức giá dễ tiếp cận so với thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, các đợt giảm trong quý 1 này chủ yếu mang tính điều chỉnh nhẹ từ phía đại lý, chưa phải là mức giảm đáng kể trong chu kỳ.

Tháng 4 - 5: Khoảng lặng trước đợt giảm mạnh

Từ tháng 4 đến tháng 5, thị trường bước vào giai đoạn chuyển tiếp, nơi giá bán có dấu hiệu dịch chuyển không quá rõ rệt. Đây thường được xem là khoảng lặng trước khi bước vào chu kỳ giảm giá mạnh hơn trong năm.

iPhone 15 Pro Max duy trì mức giá hấp dẫn sau hơn hai năm ra mắt

Đối với iPhone 15 Pro Max, mức giá lúc này đã tiệm cận ngưỡng ổn định thấp hơn sau hơn hai năm có mặt trên thị trường. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max bắt đầu có những điều chỉnh rõ ràng hơn, nhưng mức giảm vẫn mang tính thăm dò. Nguyên nhân là vì sản phẩm này vẫn còn tương đối mới, đồng thời chịu sự tác động từ iPhone 17 Pro Max ở phân khúc cao cấp.

Tháng 6 - 8: Chu kỳ giảm bắt đầu

Từ tháng 6 đến tháng 8, thị trường iPhone bước vào giai đoạn giảm giá rõ rệt hơn. Đây là thời điểm các hệ thống bán lẻ chuẩn bị cho thế hệ iPhone dự kiến ra mắt vào tháng 9. Điều này dẫn đến nhu cầu xả hàng tồn và kích cầu mua sắm.

Trong bối cảnh đó, iPhone 15 Pro Max tiếp tục giảm thêm và trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc cao cấp nhờ mức giá đã giảm sâu so với ban đầu. Đối với iPhone 16 Pro Max, đây là giai đoạn bắt đầu "giá mềm" rõ rệt. Khi iPhone 17 Pro Max đã có mặt trên thị trường gần một năm, áp lực cạnh tranh buộc các đại lý phải đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hơn cho thế hệ trước.

Tháng 9 - 10: Thời điểm rớt giá mạnh nhất

Theo quy luật nhiều năm của Apple, tháng 9 đến tháng 10 luôn là thời điểm iPhone giảm giá mạnh nhất. Khi thế hệ iPhone mới ra mắt, toàn bộ các dòng trước đó sẽ đồng loạt được điều chỉnh giá.

Đối với iPhone 15 Pro Max, đây có thể được xem là giai đoạn chạm mức giảm sâu nhất trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Sau hai năm xuất hiện trên thị trường, mức giá có thể giảm lên đến 25 - 30% so với ban đầu, đặc biệt ở những phiên bản dung lượng phổ biến. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max bước vào chu kỳ giảm mạnh nhất kể từ khi ra mắt. Sự xuất hiện của thế hệ mới khiến dòng iPhone này không còn giữ vai trò chủ lực, kéo theo mức giá giảm lên đến 20 - 25%.

iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max được ghi nhận giá bán có thể chạm đáy vào tháng 9 - 10

Ở thời điểm này, iPhone 17 Pro Max cũng bắt đầu có những điều chỉnh giá đầu tiên, dù mức giảm không quá sâu. Tuy nhiên, chính sự dịch chuyển của dòng máy này lại là yếu tố quan trọng khiến iPhone 16 Pro Max và iPhone 15 Pro Max giảm giá mạnh hơn.

Tháng 11 - 12: Giá bán duy trì, thêm ưu đãi

Sau đợt giảm giá sâu vào tháng 9 - 10, giá iPhone thường không tăng trở lại mà duy trì ở mức thấp trong những tháng cuối. Đây cũng là thời điểm các chương trình khuyến mãi lớn như Black Friday hoặc các ngày sale cuối năm diễn ra.

iPhone 15 Pro Max lúc này gần như chạm giá đáy và ổn định, trở thành lựa chọn rất hấp dẫn cho người dùng muốn tiết kiệm tối đa. iPhone 16 Pro Max cũng duy trì mức giá thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu năm, mở rộng khả năng tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng.

Giá iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max hiện tại

Tại một số hệ thống như Viettablet, iPhone 16 Pro Max hiện được niêm yết ở mức khoảng 29,49 triệu đồng cho bản 256 GB mới, trong khi máy đã qua sử dụng ở mức khoảng 22,49 triệu đồng. Các phiên bản dung lượng cao hơn như 512 GB và 1 TB lần lượt dao động quanh 35 đến gần 40 triệu đồng cho máy mới. Trong khi đó, máy cũ thấp hơn đáng kể, chỉ từ khoảng 25,7 tới 27,2 triệu đồng.

Ở phía thấp hơn một bậc, iPhone 15 Pro Max đang có mức giá dễ chịu hơn. Bản 256 GB mới hiện khoảng 25,8 triệu đồng, còn máy cũ chỉ từ 17 triệu đồng. Với các phiên bản 512 GB và 1 TB, giá máy mới lần lượt khoảng 29,4 và 31,4 triệu đồng. Trong khi máy Like New chỉ dao động từ khoảng 20 đến 21,4 triệu đồng. Mức chênh lệch này phản ánh rõ chu kỳ giảm giá theo thời gian của Apple.

Nhìn chung, tháng 9 đến tháng 10 vẫn là thời điểm iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max rớt giá mạnh nhất trong năm. Dù vậy, mỗi giai đoạn đều mang đến những cơ hội mua sắm riêng. Việc lựa chọn thời điểm mua không chỉ phụ thuộc vào giá, mà còn đến từ nhu cầu sử dụng và mức độ sẵn sàng chờ đợi của từng người.