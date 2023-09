Thắng nghẹt thở sau 10 lượt sút 11 m, Hà Nội vào bán kết giải U.21

U.21 Hà Nội vượt qua vòng bảng giải U.21 quốc gia 2023 với vị trí nhất bảng B. Trong khi đó, U.21 Viettel góp mặt ở vòng tứ kết nhờ vé vớt dành cho đội đứng 3 (bảng A) có thành tích tốt nhất. Do đó, trong trận tứ kết giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ là Hà Nội và Viettel, đội bóng trẻ thủ đô được đánh đánh giá cao hơn. Trong hiệp 1, sân Thanh Hóa chứng kiến trận mưa nặng hạt khiến chất lượng chuyên môn của trận đấu không đạt đến mức cao nhất. Mặc dù vậy, U.21 Hà Nội với lực lượng đồng đều hơn đã tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm khiến khung thành đối phương phải chao đảo. Phút thứ 7, sau pha trả bóng về tuyến 2 từ đồng đội, Ngô Đức Hoàng băng lên tung cú sút chìm hiểm hóc nhưng rất tiếc đưa bóng chệch cột dọc.

U.21 Viettel (áo đỏ) và U.21 Hà Nội bất phân thắng bại trong 2 hiệp thi đấu chính thức KHẢ HÒA

Pha bóng đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là cú sút xa rất căng của Lê Văn Quang Duyệt ở phút 23. Tuy nhiên, cú ra chân của cầu thủ thuộc U.21 Hà Nội đã bị thủ thành Đoàn Huy Hoàng bay người cản phá xuất sắc. Ở hiệp 1, các cầu thủ trẻ Hà Nội đã 1 lần đưa bóng vào lưới U.21 Viettel nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Đến hiệp 2, U.21 Hà Nội vẫn là đội chơi nhỉnh hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng. Phút 53, U.21 Hà Nội có tình huống rất thuận lợi để mở tỷ số, nhưng Vũ Văn Sơn lại sút bóng lên trời ở cự ly chưa tới 5 m. Phía ngược lại, U.21 Viettel chơi rình rập nhưng cũng không thể uy hiếp được khung thành đội Hà Nội.

Niềm vui của các cầu thủ U.21 Hà Nội sau khi thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu KHẢ HÒA

Hòa nhau 0-0 sau hơn 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua, U.21 Viettel đá trước. Ở loạt sút thứ 4, cầu thủ của U.21 Hà Nội không thể chiến thắng thủ môn Huy Hoàng trên chấm 11 m và U.21 Viettel dẫn trước 4-3. Đến loạt sút thứ 5, cầu thủ của U.21 Viettel chỉ cần sút thành công là đưa đội vào bán kết nhưng đã đưa bóng đi chệch cột dọc. Chung cuộc, U.21 Hà Nội giành chiến thắng trước U.21 Viettel với tỷ số 9-8 sau 10 lượt sút. Như vậy, U.21 Hà Nội giành quyền vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa U.21 Thanh Hóa với U.21 SLNA.

Lê Phát (trái) chơi nổi bật trong màu áo U.21 PVF-CAND KHẢ HÒA

Cũng trên sân Thanh Hóa chiều cùng ngày, U.21 PVF-CAND với chất lượng đội hình tốt cùng phong độ cao từ đầu giải được đánh giá cao hơn U.21 Long An. Đội bóng của HLV Nguyễn Duy Đông chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và chơi bóng theo ý đồ của mình. Sau những tình huống hãm thành liên tiếp, bàn thắng cuối cùng cũng đến với U.21 PVF-CAND. Từ đường kiến tạo vượt tuyến của Gia Hưng, Lê Phát băng xuống để phá bẫy việt vị và dễ dàng ghi bàn khai thông thế bế tắc cho U.21 PVF-CAND ở phút 15.

U.21 PVF-CAND sẽ gặp đội thắng trong trận tứ kết 3 giữa U.21 Đà Nẵng và U.21 Kon Tum KHẢ HÒA

Khung thành của U.21 Long An chỉ có thể đứng vững thêm 18 phút, trước khi mành lưới của thủ môn Trường Long rung lên lần thứ 2. Phút 33, vẫn là bên hành lang cánh phải, hậu vệ Thắng Long đi bóng loại bỏ hậu vệ U.21 Long An, chuyền dọn cỗ cho Gia Bảo đệm lòng tung lưới đối thủ, nâng tỷ số lên 2-0 cho U.21 PVF-CAND. Bước sang hiệp 2, hàng thủ của U.21 Long An chơi chắc chắn hơn 45 phút đầu tiên. Thế nên, những tình huống hãm thành của U.21 PVF-CAND vì thế cũng không triển khai dễ dàng như trong hiệp 1. Chung cuộc, U.21 PVF-CAND giành thắng lợi 2-0 trước U.21 Long An. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông là đội thắng trong trận tứ kết 3 giữa U.21 Kon Tum gặp U.21 Đà Nẵng.