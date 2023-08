Thắng phút cuối CLB Công an Hà Nội tiếp tục đua vô địch V-League 2023

Quang Hải vẫn chưa hòa nhập

Quang Hải được xem là át chủ bài mà lãnh đạo CLB Công an Hà Nội (CAHN) mua về để giúp đội bóng tăng cường lực lượng giai đoạn 2 nhằm đủ sức đua đến ngôi vô địch. Thế nhưng, đến thời điểm này, cầu thủ được xem là đắt giá nhất V-League 2023 vẫn chưa thể hòa nhập với đội bóng mới sau khi trở về từ châu Âu.

Trong trận đấu quan trọng với CLB Nam Định, Quang Hải được tung vào sân từ đầu nhưng anh lại gây thất vọng. Những gì cầu thủ mang số áo 19 làm được là pha đột phá đầu hiệp 1 rồi chuyền ngược lại vào vòng 16 m 50, nhưng Raphael Success sút vọt xà. Tương tự các trận đấu trước, Quang Hải chưa thể là mảnh ghép hoàn hảo để giúp hàng công của CLB CAHN chơi khởi sắc hơn. Hải di chuyển khá tích cực, nhưng anh không tạo được sự ăn ý với các vệ tinh xung quanh.

CLB CAHN (phải) giành chiến thắng trước Nam Định để tiếp tục cuộc đua vô địch Minh Tú

Ngồi trên khán đài do án phạt cấm chỉ đạo trận đấu này, HLV trưởng CLB CAHN Flavio Cruz phải gọi cho các trợ lý để rút Quang Hải ra ở phút 58. Từ khi bị thay ra, Hải ngồi đăm chiêu trên băng ghế kỹ thuật. Anh chú tâm theo dõi trận đấu, nhưng gương mặt khá căng thẳng. Có thể thấy Hải cần thêm thời gian để lấy lại phong độ và góp sức cho CAHN, đúng với giá trị của chính bản thân anh.

Cuộc đua vô địch hấp dẫn đến phút cuối

Làm khách trên sân Thiên Trường, CLB CAHN thật sự gặp khó khăn với lối chơi bế tắc, thiếu đường nét. Những pha tấn công của CLB CAHN chủ yếu là những đường chuyền dài từ tuyến 2 cho Jhon Cley, Raphael Success ở tuyến trên tự xoay xở.

HLV đội Thanh Hóa (bìa phải) nhận xét các học trò của ông đã thi đấu tốt

CLB Nam Định thiếu hàng loạt trụ cột do chấn thương, phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhưng vẫn đủ sức ghi bàn dẫn trước nhờ pha lập công của Minh Tuấn. Mãi đến khi Văn Thanh vào sân, thế công của đội khách CAHN mới sáng sủa hơn. Cũng chính từ đường chuyền của Văn Thanh, Raphael Success có cơ hội đánh đầu san bằng tỷ số 1-1. May mắn cho đội bóng của HLV Flavio Cruz, khi Jhon Cley ấn định chiến thắng 2-1 từ chấm 11 m ở phút 90+6, do hậu vệ Ngô Đức Huy (Nam Định) để bóng trúng tay trong vòng cấm. Thắng trận, đội bóng ngành công an được 31 điểm, tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng CLB Hà Nội.

Đội Hà Nội với niềm vui chiến thắng

Đội bóng của bầu Hiển luôn đua nước rút rất hay với chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy. Các bàn thắng của Caion (2 bàn) và Văn Quyết (11 m) giúp CLB Hà Nội giữ được ngôi đầu với 32 điểm, hơn CLB CAHN 1 điểm. Trận này, CLB Hải Phòng chơi rất nỗ lực nhưng chỉ có 1 bàn thắng do công Hữu Sơn ghi từ chấm 11 m. Như vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Hà Nội ở vòng 5 sẽ quyết định ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Hình ảnh xấu xí trên sân Hàng Đẫy MINH TÚ

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy tiếp tục để lại hình ảnh xấu khi CĐV CLB Hải Phòng đốt pháo sáng ở khán đài B từ đầu trận. Nhiều khả năng BTC sân Hàng Đẫy sẽ nhận án phạt vì không kiểm soát tốt an ninh, an toàn khi tổ chức trận đấu.

Đối thủ khác trong cuộc đua vô địch là CLB Thanh Hóa bị khựng lại sau trận hòa 0-0 với chủ nhà Hà Tĩnh. Cầu thủ Gustavo của Thanh Hóa bị thẻ đỏ ở phút 66, nên đội quân của HLV Popov Emilov mất người không đủ sức giành chiến thắng. Chỉ có 1 điểm ở trận này, Thanh Hóa tạm đứng thứ 3 với 30 điểm.

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng ở các đội nhóm B cũng rất hấp dẫn với các trận đấu vòng 4 diễn ra ngày 5.8. CLB TP.HCM cần phải có điểm khi đối đầu với HAGL trên sân Pleiku để không bị đối thủ Đà Nẵng và Bình Dương bứt đi. Hai đội này tương đối thuận lợi vì được chơi sân nhà: CLB Đà Nẵng sẽ gặp SLNA, còn Bình Dương tiếp Khánh Hòa.