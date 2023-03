Tháng Thanh niên 2023: Gen Z ứng dụng chuyển đổi số vào lĩnh vực y tế

Chủ nhân của sản phẩm máy in 3D DCX trên là Phan Nguyễn Quốc Hùng, sinh viên Khoa Y đa khoa, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Ngọc Minh, sinh viên ngành kỹ thuật hàng không, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Chia sẻ về lý do tạo ra máy in 3D phục vụ y khoa, Hùng cho biết: "Trong quá trình học, mình nhận thấy sinh viên y gặp rất nhiều khó khăn trong giải phẫu, nhất là thiếu những công cụ trực quan như mô hình bộ phận cơ thể người. Bởi vì những mô hình đó phải mua từ nước ngoài rất đắt và thường chỉ có ở trường các bạn mới có thể tiếp cận".

Biết được Ngọc Minh đang phát triển công nghệ in 3D nên cả hai đã cùng nhau hoàn thiện công nghệ in 3D để tạo ra các mô hình với giá thành rẻ, dễ dàng tiếp cận với sinh viên bằng công nghệ in 3D.

Là người phụ trách bên mảng kỹ thuật, Minh chia sẻ về cách vận hành của máy in 3D như sau: "Máy in 3D được coi là một trong những loại máy rất khó sử dụng, chỉ dùng cho những người thuộc khối ngành kỹ thuật, còn những người khác khi mua về sẽ phải cần học khoảng vài tháng mới có thể vận hành. Đó chính là lý do nhóm đã làm ra Delta Concept X - máy in 3D và cố gắng cải tiến tất cả khó khăn với tốc độ tháo lắp siêu nhanh sẽ giúp các thầy cô và sinh viên trường y có thể học sử dụng nó chỉ trong vòng một tuần để bắt đầu in ra sản phẩm in 3D".

Hùng mong muốn được sự hỗ trợ để hoàn thiện thiết bị: "Sau khi đã cải tiến được data DCX, nhóm mình sẽ tiến hành sử dụng quy trình để làm mô hình giải phẫu. Nhóm sẽ lấy dữ liệu từ những bản in 3D phổ biến trên mạng, chẳng hạn như trang web Embodi3D và nhóm sẽ xử lý lại sao cho phù hợp với những tiêu chuẩn máy in của tụi mình".

Chủ nhân của sản phẩm máy in 3D DCX (từ trái qua: Ngọc Minh, Quốc Hùng)

Minh nói: "Nhóm đang gặp khó khăn về mặt kỹ thuật cũng như kinh phí nhằm hoàn thiện sản phẩm. Nhóm muốn đưa sản phẩm này vào các trường đại học y để cho các bạn sinh viên có cơ hội tiếp cận với mô hình học tập mới này, rất mong có được sự đồng thuận của nhà trường cũng như các thầy cô có chuyên môn để dự án trở thành hiện thực".

Là thế hệ trẻ tiên phong trong thời kỳ chuyển đổi số, hai nam sinh đều hy vọng có thể góp sức mình cho công cuộc đổi mới: "Là thanh niên trong thời kỳ chuyển đổi số, chúng mình và những bạn trẻ khác luôn luôn mong muốn được đóng góp cho xã hội và hy vọng sẽ được tạo điều kiện để có thể đóng góp hết mình cho đất nước", Hùng bày tỏ.