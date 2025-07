Thắng 'Thử thách Kinh doanh GEFE 2024', sinh viên Việt được chọn tham gia đào tạo tại Đức

Khóa đào tạo được thiết kế dành riêng cho sinh viên năm 2 và 3 đang theo học các ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, công nghệ thông tin và kỹ thuật. Học viên tham gia sẽ được cấp 6 tín chỉ ECTS và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình của KLU. Thông qua mô hình đào tạo "tư duy toàn cầu, hành động địa phương", khóa học giúp sinh viên xây dựng chiến lược chuỗi cung ứng bền vững, đánh giá vòng đời sản phẩm, phát triển chiến lược tiếp thị có trách nhiệm và triển khai các giải pháp kinh tế xanh. Bên cạnh các buổi giảng dạy và hội thảo từ các giáo sư đầu ngành, học viên còn có cơ hội đi thực địa, tham quan doanh nghiệp tại Đức và được cố vấn bởi các chuyên gia logistics trong hệ sinh thái của Quỹ Kühne - đơn vị đang nắm giữ cổ phần tại các tập đoàn lớn như Kuehne+Nagel, Hapag Lloyd và Lufthansa.

Sinh viên Việt tham gia khóa đào tạo tại Đức ẢNH: NB

Điều tạo nên sự khác biệt của KLU chính là khả năng kết nối chặt chẽ giữa học thuật và thực tế ngành nghề. Được hậu thuẫn bởi quỹ Kühne - tổ chức đang nắm giữ cổ phần tại các tập đoàn logistics lớn như Kuehne+Nagel, Hapag Lloyd và Lufthansa - các chương trình đào tạo của KLU gắn bó thiết thực với thực trạng kinh tế toàn cầu. Học viên không chỉ có cơ hội được lĩnh hội kiến thức từ các lãnh đạo cấp cao đến từ hệ sinh thái của quỹ Kühne, mà còn có cơ hội thực tập và hợp tác với các công ty logistics và chuỗi cung ứng hàng đầu trên toàn thế giới.

Với các sinh viên đến từ nhóm Odyssey, chiến thắng tại cuộc thi thử thách kinh doanh (GEFE Business Challenge 2024) do KLU kết hợp EURO Cham tổ chức thông qua kế hoạch xử lý bùn thải nhằm bảo vệ môi trường. Đó là khởi đầu của hành trình chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy và nhận thức. Những quán quân của cuộc thi không chỉ dành được học bổng toàn phần của chương trình đào tạo tư duy toàn cầu về phát triển bền vững tại KLU mà còn tiếp cận cơ hội học hỏi để mở ra những định hướng học tập và phát triển sự nghiệp của mình nhằm đóng góp thiết thực cho hành trình phát triển bền vững và xây dựng tư duy kinh tế xanh của Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Đặc biệt, KLU sẽ chính thức triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ đầu tiên tại Việt Nam về quản trị Logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu (The Master of Global Logistics and Supply Chain Management), khai giảng vào tháng 9 tới tại TP. HCM