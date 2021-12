Thành Chung thay Duy Mạnh, Tiến Dũng được đăng ký danh sách trận đại chiến Thái Lan

HLV Polking của Thái Lan nhận xét Duy Mạnh là một trung vệ nguy hiểm của tuyển Việt Nam, “nhưng cậu ấy sẽ vắng mặt ở bán kết lượt về, và có thể ông Park sẽ dùng một trung vệ trẻ của CLB Hà Nội”.

Không biết dự đoán của HLV Thái Lan có chuẩn xác không nhưng đúng là Bùi Hoàng Việt Anh có tên trong danh sách đăng ký 23 cầu thủ tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều khả năng ông Park sẽ sử dụng những trung vệ đã thi đấu với nhau nhiều hơn chứ không dùng người mới. Do Duy Mạnh bị trật khớp vai nên vị trí trung vệ phải sẽ thuộc về Thành Chung. Còn vị trí trung vệ trái vẫn do Bùi Tiến Dũng quán xuyến. Ngay trước trận bán kết lượt đi, không may anh bị đau gót chân và không được đăng ký. Đảm đương vị trí trung vệ thòng vẫn là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Chưa thi đấu một trận nào từ đầu AFF Cup 2020, trung vệ Đình Trọng không được đăng ký trận tối nay.





HLV Park Hang-seo và các trợ lý phải cân nhắc rất kỹ lưỡng bởi đội tuyển Việt Nam đang thực sự gặp khủng hoảng ở hàng thủ. Vì Đình Trọng không kịp bình phục chấn thương nên ngoài Việt Anh, ông Park còn đăng ký cả Thanh Bình.

Ở mặt trận tấn công, các cầu thủ của chúng ta đều có thể trạng tốt và sẵn sàng ra sân. Ông Park nhấn mạnh, đây là trận đấu sống còn của tuyển Việt Nam và các cầu thủ sẽ thi đấu một trận đến cùng để lật ngược tình thế. Còn ông Polking cũng tuyên bố, Thái Lan sẽ chơi pressing tầm cao, kiên quyết không để đối thủ ghi bàn.

Tuyên bố hùng hồn của hai nhà cầm quân hứa hẹn màn đấu trí cân não giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam vào 19 giờ 30 tối 26.12 trên sân vận động quốc gia Singapore.