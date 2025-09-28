Thành công 100% với Happy One Sora, Vạn Xuân Group tốc lực triển khai Happy One Mori

Happy One Sora cán đích ngoạn mục 2025

Chính thức khởi công từ cuối tháng 3.2025, Happy One Sora nhanh chóng tạo sức hút mạnh mẽ nhờ chiến lược đóng gói sản phẩm phù hợp, mức giá cạnh tranh trong khu vực và chuỗi tiện ích phong cách Nhật hấp dẫn;

Kết hợp vị trí tâm điểm khu Đông của siêu đô thị Đông Nam Á tương lai, sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu khách đầu tư vừa làm hài lòng khách hàng ở thật đang muốn "nâng hạng" không gian sống mà không quá áp lực về tài chính.

100% chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 của Happy One Sora chính thức hoàn thành với cột mốc “đóng giỏ hàng” ngày 25.9.2025

Happy One Sora - "Dự án có kiến trúc độc đáo đẹp nhất Việt Nam" (được vinh danh tại Lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2025) giới hạn chỉ 507 sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí đắc địa, thiết kế tinh tế đậm phong cách Nhật Bản cùng chuỗi tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sống hiện đại.

Song song đó, chính sách tài chính linh hoạt, hỗ trợ lãi suất và nhiều ưu đãi đặc quyền đã góp phần gia tăng sức hấp thụ, đưa Happy One Sora chinh phục 100% sản phẩm kế hoạch năm 2025 chỉ trong vòng vài tháng triển khai.

Thành công vượt mong đợi của Happy One Sora một lần nữa khẳng định chiến lược "sản phẩm thật - giá trị thật" từ thương hiệu "truyền cảm hứng" Happy One (giải thưởng APEA năm 2022); năng lực triển khai của "Nhà phát triển Bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam" (được vinh danh tại Lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2025). Đây cũng là nền tảng để Vạn Xuân Group mạnh mẽ triển khai dự án mới - Happy One Mori.

Happy One Mori: kỳ vọng tạo hấp lực mới tại trục Quốc lộ 13

Theo giới phân tích, thành công của Happy One Sora đã mang lại cho Vạn Xuân Group một "điểm cộng" lớn trên thị trường bao gồm cả uy tín và niềm tin. Trên tinh thần đó, mọi sự chú ý đang dồn về Happy One Mori – dự án được kỳ vọng sẽ trở thành "huyền thoại" tiếp theo của Vạn Xuân Group.

Căn hộ tầm chuyên gia - Happy One Mori hấp lực mới tại cửa ngõ Đông bắc TP.HCM

Tọa lạc tại cửa ngõ Đông bắc TP.HCM, dễ dàng kết nối trung tâm với cơ sở hạ tầng đang phát triển đồng bộ, các tiện ích ngoại khu giá trị và hơn 10 khu cụm công nghiệp trọng điểm. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa sức bật thương hiệu "Happy One", quy mô dự án, uy tín Vạn Xuân Group với pháp lý chỉn chu đang là động lực mạnh mẽ giúp Happy One Mori trở nên hấp dẫn.

Với 1.441 sản phẩm đa dạng gồm: Căn hộ, Officetel, TMDV và 33 tiện ích chất lượng cao kết hợp 5 tiện ích "hi-end" độc đáo - Happy One Mori được định vị là dự án tiếp nối và nâng tầm những giá trị tinh hoa của dòng sản phẩm Happy One. Không chỉ vậy, với định hướng tạo nên một không gian sống cân bằng các yếu tố "Live - Work - Play - Zen" như một chuẩn mực sống mới, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện; nơi giá trị sống được đề cao và đặc biệt là nơi mỗi cư dân được sống trọn phút giây tái tạo và đầy cảm hứng.

Hơn 100 đơn vị phân phối BĐS uy tín đã tham gia kết nối ngày 9.9.2025, tiến đến ký hợp tác chiến lược vào đầu tháng 10 - chính thức kích hoạt Happy One Mori

Happy One Mori được các đơn vị phân phối chủ lực thị trường Miền Nam tại khu vực trục Quốc lộ 13 cũng như các đơn vị phân phối uy tín tại thị trường miền Bắc với tệp khách đầu tư đang Nam tiến mạnh mẽ đánh giá là dự án sở hữu nhiều tiềm năng bứt tốc. Riêng với Vạn Xuân Group, Happy One Mori sẽ là "át chủ bài" nối dài thành công của năm 2025 cũng như khẳng định vị thế trên thị trường.