Thành công của doanh nghiệp là thước đo phát triển của tỉnh

* An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới. Vậy khu vực kinh tế tư nhân sẽ giữ vai trò như thế nào trong việc hiện thực hóa mục tiêu này, thưa ông?

- Ông Hồ Văn Mừng: Thời gian qua, An Giang đã quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt là quan điểm xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Với An Giang, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là một thành phần kinh tế, mà là lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tăng trưởng, tạo việc làm, huy động nguồn lực xã hội và nâng cao sức cạnh tranh của địa phương. Chúng tôi nhìn nhận rất rõ rằng: sự thành công của doanh nghiệp chính là thước đo quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Ngược lại, nếu doanh nghiệp không lớn mạnh, không có môi trường thuận lợi để đầu tư, sản xuất, kinh doanh thì địa phương cũng khó có thể phát triển nhanh và bền vững.

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Diễn đàn ẢNH: BTC

Năm 2025, An Giang đặt mục tiêu huy động vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 113.000 tỉ đồng, trong đó đầu tư công gần 30.000 tỉ đồng. Phần còn lại chủ yếu đến từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, đặc biệt là khu vực tư nhân. Con số đó cho thấy vai trò rất lớn của doanh nghiệp tư nhân trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Vì vậy, An Giang xác định phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, đồng hành thực chất với doanh nghiệp, để khu vực kinh tế tư nhân thật sự trở thành động lực quan trọng, đóng góp gần như quyết định vào mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

* Trong định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, An Giang kỳ vọng gì ở cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân trẻ, để tạo thêm động lực cho công nghiệp, dịch vụ, du lịch và khoa học công nghệ?

- Định hướng phát triển mới của An Giang đang mở ra không gian rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có lực lượng doanh nhân trẻ. Tỉnh đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, phát triển mạnh dịch vụ, du lịch, đồng thời chú trọng hơn đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các mô hình tăng trưởng mới.

Để thực hiện được mục tiêu đó, nguồn lực nhà nước là rất quan trọng, nhưng không thể thay thế vai trò của doanh nghiệp. An Giang cần thu hút được nhiều hơn các nhà đầu tư có năng lực, có khát vọng, có tư duy dài hạn, đến nghiên cứu và triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phiên đối thoại mở tại VPSF 2026 - Vòng đối thoại địa phương tỉnh An Giang ẢNH: BTC

Tôi kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân trẻ, sẽ chủ động nắm bắt định hướng phát triển của tỉnh, lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp với yêu cầu phát triển bền vững của địa phương.

Doanh nhân trẻ có lợi thế về tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các mô hình kinh doanh hiện đại. Đây là nguồn lực rất đáng quý. Tỉnh An Giang tin tưởng và mong muốn đội ngũ doanh nhân trẻ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, góp phần tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Chủ đề của VPSF 2026 là "Đột phá thể chế - Hợp lực công tư". Từ phiên đối thoại này, An Giang sẽ cụ thể hóa tinh thần đó ra sao trong cải cách thể chế địa phương và thu hút đầu tư tư nhân?

- Tôi đánh giá cao chủ đề của VPSF 2026 là "Đột phá thể chế - Hợp lực công tư". Đây là chủ đề rất trúng, rất đúng với yêu cầu phát triển hiện nay, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới thể chế, khơi thông nguồn lực xã hội, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kinh tế tư nhân phát triển.

Với An Giang, phiên đối thoại hôm nay là dịp rất quan trọng để tỉnh lắng nghe trực tiếp ý kiến của các chuyên gia, diễn giả và cộng đồng doanh nghiệp. Những góp ý, kiến nghị từ thực tiễn sẽ giúp tỉnh nhìn rõ hơn các điểm nghẽn trong môi trường đầu tư, trong thực thi chính sách, trong phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc diễn đàn ẢNH: BTC

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đổi mới những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương; nâng cao chất lượng điều hành, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và hiệu quả hơn.

Tinh thần "hợp lực công tư" phải được cụ thể hóa bằng hành động. Đầu tư công cần đi trước, mở đường, tạo hạ tầng và không gian phát triển để dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân. Khu vực công và khu vực tư phải hỗ trợ, bổ sung cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu chung là phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tôi tin rằng, khi chính quyền đồng hành thực chất, doanh nghiệp có niềm tin và cơ hội phát triển, An Giang sẽ tạo được động lực mới, không chỉ cho sự phát triển của địa phương mà còn cho sự thành công của từng doanh nghiệp đang và sẽ đầu tư tại tỉnh.