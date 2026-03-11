Thành Đạt - Hải Băng tái xuất tranh tài trước vợ chồng Cường Seven, Hoàng Bách

Mới đây, giải đấu Cặp đôi Cup mùa 2 do Câu lạc bộ Pickleball Nghệ sĩ (PAC) tổ chức diễn ra sôi nổi tại TP.HCM, quy tụ gần 60 khách mời là nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp và doanh nhân như: vợ chồng Thành Đạt - Hải Băng, Cường Seven - Vũ Ngọc Anh, Hoàng Bách - Thanh Thảo, Hương Giang, Hiền Hồ...
Với thông điệp "Better Together" (Cùng nhau tỏa sáng), giải đấu hướng đến việc lan tỏa tinh thần đồng hành và phối hợp giữa các cá nhân trên sân đấu. Bên cạnh thể thức quen thuộc dành cho các cặp đôi nghệ sĩ, mùa giải năm nay còn mở rộng quy mô với các hạng mục mới như Pro (nghệ sĩ kết hợp vận động viên chuyên nghiệp) và MLP (thi đấu đồng đội đôi nam, đôi nữ).
Có gì ở 'Cặp đôi Cup' mùa 2?
Một trong những điểm nhấn của Cặp đôi Cup mùa 2 là hạng mục Artist Couple với sự tham gia của 18 cặp đôi nghệ sĩ và người nổi tiếng. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc như nhạc sĩ Huy Tuấn cùng doanh nhân Quỳnh Vũ, ca sĩ Hoàng Bách và bà xã Thanh Thảo… góp phần tạo nên bầu không khí sôi động. Không chỉ mang đến những pha bóng kịch tính, các cặp nghệ sĩ còn cho thấy sự ăn ý và tinh thần đồng hành khi sát cánh cùng bạn đời trên sân đấu
Ảnh: BTC
Tâm điểm của nội dung này là sự xuất hiện của ca sĩ Hương Giang khi đánh cặp cùng tay vợt trẻ Lê Xuân Đức, người mẫu Lê Thúy phối hợp cùng tuyển thủ Quốc Khánh hay ca sĩ Hiền Hồ bắt cặp với vận động viên Tống Nhật Minh. Những sự kết hợp tưởng chừng “lệch nhịp” này lại tạo nên nhiều bất ngờ, mang đến các pha bóng bùng nổ và đầy hấp dẫn
Ảnh: BTC
Ngoài ra, nội dung đồng đội MLP cũng mang đến cục diện khó lường khi các đội phải luân chuyển giữa các trận đôi nam và đôi nữ, đòi hỏi sự tính toán chiến thuật chặt chẽ cũng như khả năng phối hợp linh hoạt
Ảnh: BTC
