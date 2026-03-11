Thành Đạt - Hải Băng tái xuất tranh tài trước vợ chồng Cường Seven, Hoàng Bách

Diễn viên Thành Đạt tại giải đấu Ảnh: BTC

Mới đây, giải đấu Cặp đôi Cup mùa 2 do Câu lạc bộ Pickleball Nghệ sĩ (PAC) tổ chức diễn ra sôi nổi tại TP.HCM, quy tụ gần 60 khách mời là nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp và doanh nhân như: vợ chồng Thành Đạt - Hải Băng, Cường Seven - Vũ Ngọc Anh, Hoàng Bách - Thanh Thảo, Hương Giang, Hiền Hồ...

Với thông điệp "Better Together" (Cùng nhau tỏa sáng), giải đấu hướng đến việc lan tỏa tinh thần đồng hành và phối hợp giữa các cá nhân trên sân đấu. Bên cạnh thể thức quen thuộc dành cho các cặp đôi nghệ sĩ, mùa giải năm nay còn mở rộng quy mô với các hạng mục mới như Pro (nghệ sĩ kết hợp vận động viên chuyên nghiệp) và MLP (thi đấu đồng đội đôi nam, đôi nữ).

Có gì ở 'Cặp đôi Cup' mùa 2?

Một trong những điểm nhấn của Cặp đôi Cup mùa 2 là hạng mục Artist Couple với sự tham gia của 18 cặp đôi nghệ sĩ và người nổi tiếng. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc như nhạc sĩ Huy Tuấn cùng doanh nhân Quỳnh Vũ, ca sĩ Hoàng Bách và bà xã Thanh Thảo… góp phần tạo nên bầu không khí sôi động. Không chỉ mang đến những pha bóng kịch tính, các cặp nghệ sĩ còn cho thấy sự ăn ý và tinh thần đồng hành khi sát cánh cùng bạn đời trên sân đấu Ảnh: BTC

Sự tái xuất của diễn viên Thành Đạt và ca sĩ Hải Băng trên sân thi đấu cũng nhận được nhiều sự chú ý. Sau thời gian tập trung cho gia đình và công việc cá nhân, cặp đôi hiếm hoi cùng xuất hiện tại một giải đấu thể thao dành cho nghệ sĩ, mang đến những màn tranh tài giàu cảm xúc khi đối đầu các đối thủ như vợ chồng Cường Seven - Vũ Ngọc Anh hay đạo diễn Vũ Hồng Thắng - doanh nhân Cindy Nguyên Ảnh: BTC

Sau khi cùng xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế đình đám thời gian gần đây, cặp đôi Cường Seven - Vũ Ngọc Anh tiếp tục mang nguồn năng lượng trẻ trung, nhiệt huyết đến sân đấu tranh tài cùng vợ chồng ca sĩ TiTi, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả

Theo ban tổ chức, sức hút của hạng mục Artist Couple nằm ở chính yếu tố cảm xúc khi các nghệ sĩ thi đấu cùng bạn đời. Không chỉ là những pha bóng kỹ thuật, khán giả còn được chứng kiến cách các cặp đôi hỗ trợ, động viên và giữ nhịp cho nhau trước áp lực thi đấu Ảnh: BTC

Nếu hạng mục Artist Couple mang đến bầu không khí ấm áp và giàu cảm xúc thì nội dung Pro lại tạo nên nhịp độ thi đấu kịch tính với những màn kết hợp chéo giữa nghệ sĩ và vận động viên chuyên nghiệp Ảnh: BTC

Tâm điểm của nội dung này là sự xuất hiện của ca sĩ Hương Giang khi đánh cặp cùng tay vợt trẻ Lê Xuân Đức, người mẫu Lê Thúy phối hợp cùng tuyển thủ Quốc Khánh hay ca sĩ Hiền Hồ bắt cặp với vận động viên Tống Nhật Minh. Những sự kết hợp tưởng chừng “lệch nhịp” này lại tạo nên nhiều bất ngờ, mang đến các pha bóng bùng nổ và đầy hấp dẫn Ảnh: BTC

Ngoài ra, nội dung đồng đội MLP cũng mang đến cục diện khó lường khi các đội phải luân chuyển giữa các trận đôi nam và đôi nữ, đòi hỏi sự tính toán chiến thuật chặt chẽ cũng như khả năng phối hợp linh hoạt Ảnh: BTC

Ở nội dung Artist Couple, vợ chồng ca sĩ Minh Dũng - May May xuất sắc giành chức vô địch sau hành trình thi đấu ấn tượng. Diễn viên Thành Đạt và ca sĩ Hải Băng giành vị trí á quân. Trong khi đó, hai cặp đôi đạo diễn Vũ Hồng Thắng - Cindy Nguyên và Cường Seven - Vũ Ngọc Anh đồng hạng ba Ảnh: BTC

Ở hạng mục Pro, vợ chồng tuyển thủ Lý Hoàng Nam giành chức vô địch, trong khi Quốc Khánh - Lê Thúy về nhì, các đội Văn Phương, Hiền Hồ và Hương Giang đồng hạng ba. Tại nội dung đồng đội MLB, ngôi vô địch thuộc về Đội 8 gồm Trần Thành, Nguyễn Tuấn Anh, Đài Trang và Anh Trang, Đội 11 gồm Vũ Hồng Thắng, Martin Hoàng, Nguyễn Hoàng Duy và Lam Quỳnh giành vị trí Á quân. Hai đội đồng hạng ba là Đội 6 gồm Phúc Huỳnh, Valentin Tran, Thanh Thảo, Song Nguyên và Đội 13 gồm Lợi Trần, Trần Huy Thọ, Huỳnh Tú, Quỳnh Vũ Ảnh: BTC



