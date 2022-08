Thanh Duy: Tôi thích được gọi là anh hơn là chị

Đánh dấu sự nghiệp 15 năm ca hát, Thanh Duy gây sốt khi thông báo sẽ theo đuổi hình tượng drag queen (nghệ thuật hóa trang thành nữ giới) với nghệ danh Delilah. Nam ca sĩ khẳng định không muốn chuyển giới vì muốn sống cùng lúc “hai cuộc đời”.

Màn “lột xác” của Thanh Duy thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh sự ủng hộ của số đông, có không ít ý kiến trái chiều về sự thay đổi của nam ca sĩ. Một số người hâm mộ cũng bày tỏ thắc mắc về cách xưng hô với giọng ca Hahaha sau khi anh bắt đầu sự nghiệp với hình ảnh mới, là một drag queen.

Ngay sau đó, Thanh Duy đã có thông báo chính thức với người hâm mộ trước việc nên xưng hô với anh là “anh” hay “chị”. Giọng ca Người lạ thân quen chia sẻ: “Nếu các bạn nhỏ hơn tôi, hãy gọi tôi là anh. Thậm chí, nếu các bạn xem tôi diễn với hình ảnh Delilah thì gọi tôi là anh vẫn được luôn. Bởi vì, tôi vẫn xưng anh với mọi người trong hậu trường, với ê-kíp và những người nhỏ hơn tôi, chứ tôi không xưng là chị. Vì thế các bạn cứ kêu tôi là anh. Tôi thích được gọi là anh hơn là chị”.

Trước đó, Thanh Duy từng lên tiếng phủ nhận tin đồn đã phẫu thuật chuyển giới. Nam ca sĩ khẳng định thích sống trong hình hài nam giới nhưng muốn cho công chúng thấy đời sống nội tâm của mình.





“Tôi hóa thân thành drag queen để mang hình ảnh người con gái bên trong mình ra. Trong đầu tôi tưởng tượng hình ảnh ấy thế nào thì tôi mang nó ra thôi. Tôi vẫn là chính mình, chứ không biến thành người khác”, nam ca sĩ chia sẻ.

Trên thế giới, nhiều nghệ sĩ cũng từng mạnh dạn công khai giới tính và chia sẻ với fan cách xưng hô với họ để thấy thoải mái nhất. Điển hình, Demi Lovato từng thổ lộ là người phi nhị nguyên giới. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chỉnh sửa tiểu sử và hy vọng fan gọi cô là “they” (họ), danh xưng mang tính trung lập, không phân biệt về giới.

Nữ ca sĩ bộc bạch: “Tôi cảm thấy không nhất thiết phải giống phụ nữ. Tôi cũng không cảm thấy mình là một người đàn ông. Tôi chỉ cảm thấy mình là con người”. Ngoài giọng ca This is me, nhiều sao cũng từng gây chú ý khi làm điều tương tự như: Sam Smith, G-Flip, Emma Corrin, Elliot Page, Kehlani, Halsey, Amandla Stenberg…