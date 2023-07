Thanh Duy trở lại với hình tượng drag queen

Ngoài việc trình làng trọn bộ nội dung show Delilah Land, Thanh duy còn ra mắt EP gồm 6 ca khúc như: Xập xình, Magic, I Celebrate You, Turn Me On, Delilah, Real Queen. Đặc biệt, Real Queen sẽ là ca khúc đầu tiên được giới thiệu trên các nền tảng nhạc số và kênh YouTube của nam ca sĩ