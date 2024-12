Thanh gỗ văng trúng bụng người đàn ông gây thủng ruột

Anh được người nhà đưa đến một phòng khám tư nhân trên địa bàn để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ siêu âm thấy có dịch ổ bụng, đồng thời tiêm thuốc giảm đau cho anh T. nhưng tình trạng đau của anh vẫn không cải thiện, ngược lại còn có dấu hiệu đau nhiều hơn. Cảm thấy tình hình không ổn, gia đình đưa anh đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) để tiếp tục chữa trị.

Sau khi tiếp nhận, thăm khám lâm sàng, người bệnh được chỉ định chụp CT bụng có thuốc cản quang phát hiện có đoạn ruột bị dập, có khả năng thoát khí ở mức độ tiềm ẩn, nghi ngờ thủng tạng rỗng. Trước tình trạng này, để giải quyết kịp thời và triệt để bệnh, các bác sĩ đã hội chẩn thống nhất chuyển người bệnh sang phòng phẫu thuật cấp cứu.

Ngày 3.12, thạc sĩ - bác sĩ Thái Văn Dũng (Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á) cho biết, trong quá trình phẫu thuật nội soi, các bác sĩ đã thám sát toàn bộ ổ bụng thấy có dịch tiêu hóa thoát ra. Đồng thời, kiểm tra các cơ quan gan, lách, nội tạng xung quanh như ruột non, ruột già, dạ dày... nhận thấy một đoạn ruột bị vỡ với lỗ thủng chừng 2cm, ở vị trí cách hồi tràng 20cm. Ê kíp tiến hành khâu lỗ thủng và làm sạch ổ bụng, ghi nhận các cơ quan xung quanh không bị tổn thương.

Hai ngày sau phẫu thuật, anh T. hết đau bụng, có thể ăn uống, trở lại sinh hoạt bình thường và được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân ẢNH: BSCC

Bác sĩ Dũng chia sẻ, tai nạn lao động là điều không ai mong muốn. Do đó, việc tuân thủ an toàn lao động, bảo hộ lao động tại nơi làm việc là hết sức cần thiết nhằm tránh những rủi ro khi xảy ra tai nạn. Nếu không may gặp tai nạn lao động, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên sơ cứu nhanh chóng cho người bệnh.

Nếu vết thương chảy máu, cần cầm máu vết thương bằng vải sạch cho người bệnh. Sau đó nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để thăm khám, xử lý kịp thời tổn thương. Nếu vết thương nặng, không có khả năng di chuyển người bệnh, cần gọi ngay xe cấp cứu để được các nhân viên hỗ trợ càng sớm càng tốt. Đặc biệt, người dân cần trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng sơ cứu cần thiết để kịp thời hỗ trợ, góp phần cứu sống hoặc giảm nhẹ những hậu quả do tai nạn gây ra cho nạn nhân