'Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành' được chuyển thể thành bộ 3 phim điện ảnh

Tập cuối của mùa 4 Thanh gươm diệt quỷ: Đại trụ đặc huấn (Demon Slayer: To the Hashira Training) vừa kết thúc, tái hiện trận đấu giữa chúa quỷ Muzan với đội diệt quỷ tại dinh của chúa công Ubuyashiki. Sau khi chúa công tự sát, Muzan trúng huyết quỷ thuật do quý cô Tamayo tạo nên. Thế nhưng như dự đoán của người quá cố, Muzan, với tốc độ tái sinh cực nhanh, đã tận dụng huyết quỷ thuật khác - không gian Vô hạn thành để hút toàn bộ đội diệt quỷ vào. Phim kết thúc ngay đỉnh điểm, khiến người hâm mộ nóng lòng chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Chúa công Ubuyashiki và vợ lấy thân mình làm mồi nhử để cầm chân chúa quỷ Muzan UFOTABLE

Mùa 4 có 8 tập, ít hơn các mùa trước nhưng vẫn đủ "nóng" để khiến người hâm mộ thương hiệu đứng ngồi không yên khi "điểm rơi" của phim rơi đúng vào diễn biến gay cấn nhất. Theo như nguyên tác cùng tên của họa sĩ truyện tranh Koyoharu Gotouge, trận Vô hạn thành sẽ là trận chiến đẫm máu, có nhiều thương vong nhất.

Không để khán giả đợi lâu, nhà sản xuất Thanh gươm diệt quỷ vừa xác nhận thông tin chính thức rằng phần phim Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành (Demon Slayer: Infinity Castle) sẽ được chuyển thể thành 3 phim điện ảnh. Dự án vừa tung teaser giới thiệu bộ 3 phim này trên mạng xã hội X, thu hút gần 700.000 lượt tương tác. Tài khoản của Ufotable, hãng sản xuất phim, khi đăng tải các hình ảnh trong tập cuối cùng của mùa 4 lên X, đã thu hút trên 1,1 triệu lượt tương tác. Riêng các bài đăng chính thức mà Ufotable xác nhận thông tin Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành sẽ được làm thành 3 phần phim điện ảnh nhận về trung bình 8 - 9 triệu lượt tương tác từ người hâm mộ.

Tamayo dùng huyết quỷ thuật để cầm chân Muzan nhưng vô hiệu UFOTABLE

Vô hạn thành, như tên gọi của nó, là không gian vô hạn do tay cánh của Muzan tạo nên. Không gian này không chỉ là nơi trú ngụ của quỷ mà còn bắt nhốt nhiều kiếm sĩ, và lần này là cả đội diệt quỷ.

Trong nguyên tác, phần truyện Vô hạn thành dài nhất so với các phần truyện khác với tổng cộng 47 chương truyện (phần truyện Phố đèn đỏ diễn biến trong 31 chương, phần Làng thợ rèn diễn ra trong 30 chương). Vô hạn thành chính thức diễn ra ở cuối tập truyện thứ 16 và kết thúc ở tập truyện thứ 21.

Nhà sản xuất mô tả nội dung của phần phim Vô hạn thành sắp tới như sau: "Đội diệt quỷ lao vào Vô hạn thành để đối đầu Muzan. Trùng trụ Shinobu đối đầu với Doma - Thượng Huyền Nhị. Đầu độc không hạ gục được Doma, và cô thấy mình đối mặt với tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cô có thể đánh bại được con quỷ đã giết chết chị mình? Sau đó, một con quỷ đã xuất hiện ngáng đường Zenitsu...".

Ông Rahul Purini, Chủ tịch của Crunchyroll (công ty có trụ sở tại Mỹ chuyên phân phối các sản phẩm văn hóa trong đó có anime), nói với truyền thông: "Thanh gươm diệt quỷ là một hiện tượng màn ảnh, Crunchyroll vui mừng khi đã đồng hành cùng thương hiệu này từ những ngày đầu. Crunchyroll hân hạnh mang bộ 3 điện ảnh sắp tới lên màn ảnh rộng cho khán giả, và bộ 3 này hứa hẹn sẽ là trận đấu mang tầm vóc hoành tráng, đồng thời tạo nên những sự kiện văn hóa đại chúng đình đám trong những ngày phim trụ rạp". Crunchyroll sẽ phối hợp với Sony Pictures Entertainment phân phối 3 phần phim điện ảnh mới nhất trên toàn cầu, đặc biệt nhắm vào các thị trường châu Á.

Poster đầu tiên của phần phim Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành vừa được Ufotable tung ra UFOTABLE

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành là dự án điện ảnh tiếp theo của thương hiệu này, sau khi phần phim Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (2020) "làm mưa làm gió" tại rạp chiếu với tổng doanh thu toàn cầu trên 500 triệu USD, và là phim anime ăn khách nhất mọi thời đại. Hiện chưa rõ ngày chiếu dự kiến của từng phần phim Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành.