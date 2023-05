Thanh Hà thực hiện chuỗi MV kỷ niệm 30 năm ca hát

Thanh Hà muốn tạo ra nhiều sản phẩm nghiêm túc, chất lượng cho khán giả của mình NVCC

Mở đầu ca khúc Giọt lệ cho ngàn sau, Thanh Hà gửi những lời tri ân đầy xúc cảm đến nhạc sĩ Từ Công Phụng và nhạc sĩ Hoài Sa - người đứng sau góp phần làm nên thành công của Thanh Hà như hiện tại. Hòa cùng những ngón đàn piano điêu luyện của nhạc sĩ Hoài Sa, giọng hát đặc trưng của Thanh Hà cất lên đầy sâu lắng, chạm đến trái tim người hâm mộ.

Giọt lệ cho ngàn sau cũng là ca khúc để mở đầu cho chuỗi hành trình tri ân 30 năm hoạt động nghệ thuật của Thanh Hà. Nữ ca sĩ tiết lộ trong chuỗi MV sắp tới sẽ bao gồm 8 bài được ca sĩ Thanh Hà chọn lọc kỹ càng đến từ 8 nhạc sĩ, hòa âm phối khí khác nhau. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Phương Uyên cũng đồng hành trong dự án với vai trò giám đốc âm nhạc.

Đặc biệt, giọng ca Sợ yêu sẽ cho ra mắt album 30, 40 nói về tháng năm hoạt động của ca sĩ Thanh Hà và chặng đường làm nghề của nhạc sĩ Phương Uyên. Trong album, nữ ca sĩ sẽ thể hiện những ca khúc do Phương Uyên sáng tác. Theo cô, album này cũng chính là nốt thăng trong sự nghiệp ca hát của mình. Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động tri ân, Thanh Hà còn tổ chức thêm hai live session để khán giả có cơ hội lắng nghe những ca khúc mà họ yêu mến. Đó sẽ là những ca khúc vàng trong sêri với tên gọi My Songs - My Stories, nói lên sự nghiệp của giọng ca hải ngoại trong một hành trình dài.

"Album này ra đời để nhắc nhớ sau 30 năm làm nghề thì hiện tại Hà vẫn đang còn hoạt động hăng say, vẫn còn muốn cống hiến cho khán giả. Mình biết ngoài kia còn rất nhiều khán giả đang dõi theo mình nên mình vẫn muốn tiếp tục tạo ra nhiều sản phẩm, chắt chiu, nắn nót để đem đến những sản phẩm nghiêm túc, chất lượng cho khán giả của mình", ca sĩ Thanh Hà bày tỏ.

Chia sẻ về hành trình 30 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ luôn trân quý tất cả tình cảm mà đồng nghiệp trong nghề, đặc biệt là khán giả dành cho mình. Thanh Hà tâm sự: "Hà cũng không phải chưa từng làm sai hay chưa từng hát dở. Có lúc cảm xúc dâng trào khiến mình không tập trung để hát nhưng khán giả vẫn không rời bỏ mình. Đến tuổi này, Hà vẫn được khán giả yêu thương, quan tâm, nắm tay, nhắn tin. Chính vì thế Hà muốn tri ân, cảm ơn những khán giả đã ở lại ngay cả khi Hà tệ nhất, bên cạnh mình đến khi mình lấy lại tinh thần và một lần nữa đứng lại trên sân khấu".

Đối với Thanh Hà, cô luôn cảm thấy được nhiều ưu ái trên hành trình ca hát. Được sống, trải nghiệm, hát và cống hiến là điều tuyệt vời nhất với nữ ca sĩ. "Hà rất thích hát, không chỉ hát trên sân khấu hay khi có show mới hát mà Hà có thể hát cả đêm. Mỗi ngày, mỗi show diễn đi qua Hà đều nhìn lại và chiêm nghiệm để thấy khán giả của mình hôm nay thế nào, mình hát ra sao và tương lai sẽ nên làm gì. Có thể nói Hà có nhiều kinh nghiệm hoặc cũng không có kinh nghiệm nào. Vì Hà thích được hát bằng sự tươi mới, hát từ tận đáy lòng và cảm xúc. Đôi khi có quá nhiều kinh nghiệm ca hát lại khiến mình mất đi yếu tố bất ngờ mà âm nhạc và cuộc sống mang lại", giọng ca Mới mẻ nào cũng ngọt ngào bộc bạch.

Trải qua nhiều nốt thăng trầm trong sự nghiệp, nữ ca sĩ luôn biết ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. Cô chia sẻ những khi bản thân không tập trung, mất đi lửa nghề, để cảm xúc lấn át và đánh mất niềm đam mê vẫn luôn có những người yêu quý và khán giả ở bên dang tay kéo mình vực dậy. Chính vì thế, cô luôn mong muốn có nhiều hơn những sản phẩm âm nhạc tri ân dành cho những người thương yêu mình.