Thanh Hằng nói về gương mặt biến dạng và việc đóng cảnh nóng tuổi 43

Thạch Anh
26/05/2026 19:02 GMT+7

Đóng chính 'Mesdames Thanh Sắc', Thanh Hằng không ngại làm xấu mình với gương mặt biến dạng. Bên cạnh đó, phân đoạn táo bạo cùng bạn diễn được xem là áp lực nhất đối với cô trong quá trình quay phim.

Chiều 26.5, buổi công bố phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Sự kiện quy tụ dàn diễn viên gồm Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành, Khane Nguyễn…

Thanh Hằng cùng dàn diễn viên phim Mesdames Thanh Sắc tại sự kiện công bố dự án

Mesdames Thanh Sắc là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng trong lĩnh vực điện ảnh sau 7 năm. Với dự án này, nữ siêu mẫu hóa thân thành Cầm Thanh - một vũ nữ nổi tiếng ở Sài Gòn thập niên 1960. Không chỉ đối đầu căng thẳng với Mesdames Sắc (Hồng Ánh thủ vai), mối quan hệ giữa cô và Dũng (Lương Thế Thành thủ vai) cũng khiến nhiều người tò mò.

Sự trở lại điện ảnh của Thanh Hằng 

Chia sẻ về vai diễn mới, Thanh Hằng cho biết vũ nữ Cầm Thanh là cô gái táo bạo, liều lĩnh - khác hoàn toàn so với cô ở ngoài đời. Điều đó buộc nữ siêu mẫu phải cởi mở hơn về tư duy khi hóa thân thành nhân vật. 

“Với Cầm Thanh, cô ấy không có gì để mất nhưng với Thanh Hằng, tôi có nhiều thứ phải lo nghĩ. Tôi phải giải bài toán thế nào để mọi người tin vào nhân vật và để người xem có thể thương, có thể cảm được cho số phận của cô gái này”, Thanh Hằng bộc bạch.

Vai diễn trong Mesdames Thanh Sắc đánh dấu màn tái xuất của Thanh Hằng trong lĩnh vực điện ảnh sau 7 năm

Thời điểm những hình ảnh đầu tiên của Mesdames Thanh Sắc được công bố, nhiều người cho rằng Thanh Hằng có phần hơi “già dặn” khi đảm nhận vai vũ nữ trong tác phẩm. Nói về quan điểm của mình, siêu mẫu 8X bật mí để đáp ứng đúng với tạo hình của nhân vật những năm 1960, ê kíp đã trang điểm cho cô đậm nét hơn so với bình thường. Chính điều đó khiến vẻ ngoài của Thanh Hằng có phần “dừ” hơn.

Song cô bày tỏ: “Hình ảnh đó chỉ là một phần trong hành trình thân phận và cuộc đời của Cầm Thanh, chứ không phải chỉ là cô vũ nữ suốt ngày trên sân khấu biểu diễn. Cái mọi người đang tranh luận cũng là điều đưa khán giả đến rạp để tìm câu trả lời”.

Thanh Hằng không ngại làm xấu mình cho vai diễn

Ngoài ra, cảnh nhân vật Cầm Thanh bị nhấn nước hay xuất hiện với gương mặt biến dạng sau vụ đánh ghen cũng được nhiều người quan tâm. Để có thể thực hiện những phân đoạn này, cô chấp nhận chịu bầm dập và tập trung về tinh thần. Thanh Hằng chia sẻ cô không xem đây là sự hy sinh cho nhân vật mà nghĩ rằng bản thân may mắn vì sở hữu một vai diễn khác với mình ngoài đời. “Khi diễn thời trang, tôi luôn phải chỉn chu. Nhưng với điện ảnh, tôi không ngại xấu và nó phải phục vụ cho nhân vật của tôi”, người đẹp chia sẻ thêm.

Cũng theo Thanh Hằng, khi theo dõi phân đoạn tạt axit trong phim, nếu khán giả đồng cảm cho nhân vật Cầm Thanh thì “năng lượng tôi đặt vào đã thành công”. Bởi thời điểm đọc kịch bản, nữ siêu mẫu nhận định đây là một phân đoạn khó, có nhiều thử thách dành cho mình. Do đó, Thanh Hằng phải tập trung tìm kiếm thông tin, bám sát cảm xúc, hành trình của nhân vật để có màn hóa thân trọn vẹn trên màn ảnh rộng.

Với Thanh Hằng, cảnh quay áp lực nhất đối với cô và cả ê kíp chính là phân đoạn táo bạo với bạn diễn. Để thực hiện những cảnh quay đó, người đẹp phải làm tâm lý với bản thân và cả "ai đó". “Khi nhà sản xuất cho phép, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn. Nhưng đó là cảnh khủng khiếp nhất đối với tôi và ai đó nữa”, chân dài 8X bộc bạch.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

