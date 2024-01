Năm 2023 là một năm thành công của Thanh Hằng khi cô không chỉ gây ấn tượng tại The New Mentor mà còn được nhiều người ngưỡng mộ vì có ông xã giỏi giang. Ngoài ra, cô cũng nhận được giải thưởng Biểu tượng người phụ nữ của năm do tạp chí Men’s Folio Vietnam trao tặng