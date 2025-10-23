Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thanh Hằng tròn 50 năm tuổi nghề, không ngại bị gọi là 'nghệ sĩ hát đình, hát miễu'
Video Giải trí

Hải Duy - Hữu Tín
23/10/2025 12:00 GMT+7

Bước vào tuổi xế chiều, nghệ sĩ Thanh Hằng vẫn giữ vững niềm đam mê và sự bền bỉ với nghệ thuật cải lương. Bà chia sẻ rằng việc bị gọi là 'nghệ sĩ hát đình, hát miễu' (ám chỉ việc biểu diễn tại các sự kiện cộng đồng, không được coi là sân khấu lớn) không hề khiến bà chạnh lòng hay cảm thấy e ngại.

Nghệ sĩ Thanh Hằng đóng phim kinh dị Việt

Chiều 21.10, đoàn phim Nhà ma xó do Trương Dũng làm đạo diễn có buổi công chiếu phim với giới truyền thông. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên như nghệ sĩ Thanh Hằng, diễn viên Vân Trang, Hoàng Kim Ngọc, Huỳnh Đông, Quang Tuấn, Lâm Thanh Nhã, Lan Thy…

Thanh Hằng tròn 50 năm tuổi nghề, không ngại bị gọi là 'nghệ sĩ hát đình, hát - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Hằng (áo trắng) hiếm hoi đóng phim điện ảnh, nữ nghệ sĩ thừa nhận không tránh khỏi áp lực

Ảnh: HẢI DUY

Nhà ma xó xoay quanh câu chuyện của bà Hiền (nghệ sĩ Thanh Hằng thủ vai), người phụ nữ góa chồng, một mình gồng gánh nuôi ba con. Biến cố bắt đầu khi con trai giữa (Quang Tuấn thủ vai) trong một lần thả lưới đã vớt lên từ dưới sông một chiếc khạp sành được bịt kín. Kể từ đó, hàng loạt hiện tượng kỳ bí liên tiếp xảy ra, khiến cuộc sống của gia đình rơi vào chuỗi ngày ám ảnh và sợ hãi.

Đến với dự án điện ảnh lần này, đây là dịp hiếm hoi nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng trở lại màn ảnh rộng sau thời gian dài gắn bó với phim truyền hình và sân khấu cải lương. Nói về cơ duyên với vai diễn, bà cho biết nhân vật bà Hiền được đạo diễn Trương Dũng "đo ni đóng giày" riêng cho mình.

Trước đó, giọng ca cải lương nghĩ vai của mình cũng sẽ giống các nhân vật chỉ thoáng qua trên màn ảnh như trước đây. Tuy nhiên, khi đọc kỹ kịch bản, bà cảm nhận trách nhiệm nặng nề. Áp lực đầu tiên với nghệ sĩ Thanh Hằng là phần lời thoại, đòi hỏi làm sao để lột xác khỏi cải lương. Điều này khiến bà không tránh khỏi lo lắng và tự nhủ phải học hỏi từ mọi người xung quanh.

Ở tuổi 63, nghệ sĩ Thanh Hằng vẫn bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật sân khấu cải lương. Bên cạnh vai trò nghệ sĩ biểu diễn, bà còn là một nhà sư phạm tận tâm, truyền lửa cho thế hệ trẻ đến với bộ môn nghệ thuật truyền thống. Hiện tại, sức khỏe của nữ nghệ sĩ vẫn tốt, bà vẫn đều đặn đi diễn khắp các tỉnh.

Nghệ sĩ Thanh Hằng mong mỏi tìm lại khán giả từng cưu mang mình

Nghệ sĩ Thanh Hằng mong mỏi tìm lại khán giả từng cưu mang mình

Nghệ sĩ Thanh Hằng đã có những tâm sự với Báo Thanh Niên về hành trình làm nghề và cho biết luôn mong mỏi tìm lại những khán giả từng giúp đỡ mình khi khó khăn.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Hằng Nghệ sĩ Thanh Hằng nghệ sĩ cải lương Nhà ma xó phim Điện ảnh Việt cải lương
Xem thêm bình luận