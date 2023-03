Thanh Hóa: Báo động tình trạng khai thác rừng trái phép ở H.Thường Xuân

Ngày 19.3, thông tin từ Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho biết, từ đầu tháng 1 đến ngày 9.3, tại H.Thường Xuân xảy ra 4 vụ phá rừng và khai thác rừng trái phép.



Trong thời gian ngắn, tại huyện miền núi Thường Xuân liên tiếp xảy ra 4 vụ phá, khai thác rừng trái phép PHÚC NGƯ

Tổng diện tích rừng bị phá và khai thác trái phép là 3.367 m2; khối lượng lâm sản thiệt hại 14,418 m3 gỗ thông thường các loại; và 1.040 cây nứa.

Toàn bộ diện tích rừng bị phá và khai thác trái phép thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Thường Xuân (thuộc Sở NN-PTNT Thanh Hóa). Cả 4 vụ phá và khai thác rừng lại do lực lượng kiểm lâm phát hiện, bắt giữ.

Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho rằng nguyên nhân xảy ra tình trạng phá và khai thác rừng trái phép chủ yếu do Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân không thực hiện hết trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ rừng, có biểu hiện buông lỏng quản lý, không chủ động kiểm tra an ninh rừng, để rừng bị phá, bị khai thác trái phép trong thời gian dài, gây mất ổn định an ninh rừng.

Do đó, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân kiểm điểm trách nhiệm, và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

Đồng thời, tích cực phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật các vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép; củng cố lại hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.