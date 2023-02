Thanh Hóa: Bao vây, bắt giữ kẻ bị truy nã đặc biệt có súng cố thủ trong nhà nghỉ

Ngày 21.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 12 giờ đồng hồ bao vây, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Nguyễn Duy Lâm (33 tuổi, ngụ xã Nam Hải, H.Nam Trực, Nam Định), đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân xung quanh.



Nguyễn Duy Lâm là đối tượng bị truy nã đặc biệt của Công an Hà Nội từ tháng 6.2022, về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Duy Lâm bị bắt giữ sau khi dùng súng cố thủ trong nhà nghỉ CÔNG AN THANH HÓA

Ngày 20.2, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin Lâm đang lẩn trốn trong một khu rừng ở huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa), nên đã điều động lực lượng truy bắt.

Đến tối cùng ngày, từ khu rừng, Nguyễn Duy Lâm đã di chuyển về thuê trọ trong một nhà nghỉ ở xã Thọ Xương (H.Thọ Xuân, giáp ranh với H.Thường Xuân), nên lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động (đều của Công an Thanh Hóa), Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an Hà Nội, và Công an các huyện Thường Xuân, Thọ Xuân đã phối hợp cùng nhau truy bắt.

Phát hiện lực lượng công an bao vây, phong tỏa khu nhà nghỉ, Nguyễn Duy Lâm đã dùng súng cố thủ trong nhà nghỉ suốt đêm, không chịu đầu hàng dù lực lượng công an liên tục vận động.

Khẩu súng mà Nguyễn Duy Lâm dùng để cố thủ CÔNG AN THANH HÓA

Đến khoảng 9 giờ 30 ngày 21.2 (sau khoảng 12 giờ đồng hồ bao vây), lực lượng công an đã áp sát và khống chế thành công Nguyễn Duy Lâm. Đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Tại hiện trường vây bắt, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng quân dụng và 4 viên đạn mà Lâm dùng để cố thủ. Tiếp đó, công an tiến hành khám xét nơi lẩn trốn của Lâm ở khu vực núi của H.Thường Xuân (nơi Lâm lẩn trốn trước khi về nhà nghỉ), đã phát hiện và thu giữ thêm 1 khẩu súng tự chế, 57 viên đạn các loại và nhiều tang vật khác.

Sau khi hoàn tất hồ sơ theo quy định, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao Nguyễn Duy Lâm cùng tang vật cho Công an Hà Nội tiếp tục điều tra theo quy định.