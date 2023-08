Thanh Hóa: Bắt thêm 1 bị can liên quan đến vụ Hạc Thành Tower

Tối 13.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố và thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Mạnh Sơn (65 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sông Mã (Công ty Sông Mã), để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cơ quan chức năng thực hiện quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Mạnh Sơn (bìa phải) CÔNG AN THANH HÓA

Cũng trong ngày 13.8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Như Thanh (Thanh Hóa), nguyên Tổng giám đốc Công ty Sông Mã.

Các bị can trên bị bắt giữ liên quan đến sai phạm trong vụ án Hạc Thành Tower mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án từ tháng 7.2022.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2013, khi ông Nguyễn Mạnh Sơn đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Sông Mã; ông Đinh Xuân Hướng giữ chức Tổng giám đốc Công ty Sông Mã, công ty này đã thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 3 đường Phan Chu Trinh (P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa) cho nhiều tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án Hạc Thành Tower, trái quy định.

Liên quan đến vụ án nêu trên, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giữ các bị can: Đinh Cẩm Vân (58 tuổi), nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa; Nguyễn Bá Hùng (57 tuổi), nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Như Xuân; Văn Xuân Hùng (63 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa.

Các bị can trên khi còn đương chức đã có hành vi vi phạm trong quá trình tham mưu, thẩm định, phê duyệt thực hiện dự án Hạc Thành Tower.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã xác định sai phạm xảy ra tại vụ án Hạc Thành Tower đã gây thiệt hại của nhà nước gần 56 tỉ đồng.