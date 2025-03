Thanh Hóa: Bắt 'xới bạc' trong quán karaoke

Ngày 5.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lúc 1 giờ ngày 4.3, hàng chục cán bộ công an thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào quán karaoke Hoàng Gia (ở xã Quảng Thái, H.Quảng Xương), bắt quả tang 28 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức "xóc đĩa".

Các "con bạc" bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 279 triệu đồng trên chiếu bạc và nhiều vật dụng liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, chủ quán karaoke Hoàng Gia và cũng là một trong những người đứng ra tổ chức đánh bạc là Hà Đình Dũng (biệt danh Dũng Huy, 28 tuổi, ngụ thôn 8, xã Quảng Thái). Ngoài Dũng còn có Lê Sỹ Hào (34 tuổi), Trần Kim Danh (39 tuổi, đều ngụ xã Quảng Thái), và Trịnh Ngọc Xuân (46 tuổi, ngụ xã Quảng Lưu, H.Quảng Xương) đứng ra tổ chức đánh bạc.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 28 "con bạc" bị bắt quả tang (gồm cả 4 đối tượng tổ chức đánh bạc trên), có 19 người ngụ ở H.Quảng Xương; 8 người ngụ ở TP.Thanh Hóa; và 1 người ngụ H.Thái Thụy (Thái Bình).