Thanh Hóa: Điều động, luân chuyển nhiều vị trí lãnh đạo

Đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội, đề nghị bổ sung thêm vùng động lực Thanh Hóa - Nghệ An bên cạnh 4 vùng động lực đã được Quy hoạch tổng thể quốc gia xác định.