Thanh Hóa kêu gọi đầu tư 24 dự án điện có tổng vốn hơn 131.000 tỉ đồng

Minh Hải
Minh Hải
26/03/2026 17:15 GMT+7

Tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh mục 24 dự án đầu tư về năng lượng điện giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm các dự án về điện khí, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, thủy điện, và điện rác.

Tỉnh Thanh Hóa có 102 km đường bờ biển là lợi thế, tiềm năng lớn để phát triển điện gió

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, các dự án điện kêu gọi đầu tư lần này đều đã có trong quy hoạch điện VIII quốc gia, và quy hoạch của tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, 24 dự án kêu gọi đầu tư có tổng số vốn thực hiện là hơn 131.000 tỉ đồng. Trong đó, điện khí có 2 dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tổng vốn là 73.000 tỉ đồng; 7 dự án điện gió phân bố đều ở các khu vực đồng bằng ven biển, trung du và miền núi với tổng mức đầu tư gần 27.000 tỉ đồng.

7 dự án điện mặt trời chủ yếu nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỉ đồng; 4 dự án thủy điện trên các sông với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng; 3 dự án điện sinh khối với tổng mức đầu tư 7.500 tỉ đồng; và 1 dự án điện rác (đốt rác phát điện) với vốn đầu tư 1.271 tỉ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã giao các sở, ngành liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin dự án cho các nhà đầu tư tìm hiểu, đầu tư.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có nhiều dự án điện đang hoạt động hiệu quả, như: Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện Bá Thước 1, Thủy điện Bá Thước 2, Nhiệt điện Nghi Sơn 1…

điện dự án điện Trung Sơn Bá Thước Thanh Hóa điện mặt trời
