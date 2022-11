Thanh Hóa: Khởi tố cụ ông 70 tuổi chém trọng thương bạn nhậu

Ngày 21.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Thanh Nhàn (70 tuổi, ngụ xã Lộc Sơn, H.Hậu Lộc) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 27.9, ông N.V.N (72 tuổi, ngụ xã Thành Lộc, H.Hậu Lộc) đến nhà ông Nhàn chơi. Sau đó, ông N. và ông Nhàn ngồi uống rượu. Trong lúc uống rượu, ông Nhàn nói bán con chó của gia đình cho ông N. với giá 80.000 đồng/kg. Tuy nhiên, ông N. chỉ mua với giá 75.000 đồng/kg, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc mâu thuẫn, ông Nhàn đi xuống bếp của gia đình lấy 1 con dao phay ra đe dọa, chửi bới và làm bị thương nhẹ vào vùng cổ ông N.





Sau đó, ông N. lấy xe đạp của mình đi về, vừa ra khỏi cửa thì bị ông Nhàn đuổi theo chém 2 nhát vào vai và cổ khiến nạn nhân bị thương nặng. Ông N. được người dân đưa đi bệnh viện, cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe đang dần hồi phục.

Tại cơ quan công an, ông Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội. Công an H.Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.