Thanh Hóa: Khởi tố nhân viên bán hồ sơ của cơ quan cho hàng ve chai

Ngày 7.3, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thùy Linh (34 tuổi, ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa), nhân viên của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.



Khu nhà cũ hiện là kho lưu trữ hồ sơ của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, nơi hồ sơ bị lấy đem bán MINH HẢI

Bị can Lê Thùy Linh bị khởi tố để điều tra về hành vi chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trước đó, bị can này có hành vi đem rất nhiều tài liệu, hồ sơ trong kho lưu trữ của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa bán cho người mua sắt vụn, giấy vụn, ve chai với giá 9 triệu đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 1.2, cán bộ của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa phát hiện bị mất hồ sơ, tài liệu tại kho lưu trữ ở số 45 Hạc Thành (P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa). Đây là trụ sở cũ của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa. Hiện đơn vị này đã chuyển trụ sở làm việc về số 46 đường Bùi Khắc Nhất (P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa).

Kho lưu trữ hồ sơ của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa không bố trí bảo vệ trông coi mà chỉ làm hàng rào thép vây xung quanh

Công an TP.Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và bước đầu xác định nữ nhân viên Lê Thùy Linh đã lấy khoảng 60 bao tải hồ sơ, tài liệu bán cho người thu mua sắt vụn, giấy vụn, ve chai với giá 9 triệu đồng.

Số hồ sơ, tài liệu bị bán được một lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết là những hồ sơ từ 7 - 8 năm trở lên, nên không ảnh hưởng tới công việc và hoạt động hiện tại của đơn vị này.

Công an TP.Thanh Hóa cũng đã thu hồi được hồ sơ, tài liệu mà Lê Thùy Linh đem đi bán, và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.