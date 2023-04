Thanh Hóa: Một doanh nghiệp bị phạt 275 triệu đồng vì khai thác đá sai quy trình

Ngày 11.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phạt hành chính tổng số tiền 275 triệu đồng đối với Công ty TNHH thương mại tổng hợp Bình Minh (địa chỉ thôn Phúc Trí, TT.Yên Lâm, H.Yên Định), do công ty này có nhiều vi phạm trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản.



Mỏ đá của Công ty TNHH thương mại tổng hợp Bình Minh PHÚC NGƯ

Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành, gồm lực lượng của Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Thanh Hóa), Công an H.Yên Định, Đoàn Mỏ địa chất (Sở TN-MT Thanh Hóa) kiểm tra hành chính quá trình khai thác đá tại mỏ đá vôi ở núi Lũ Mía (TT.Yên Lâm, H.Yên Định) của Công ty TNHH thương mại tổng hợp Bình Minh.

Quá trình kiểm tra xác định, công ty thực hiện việc khai thác đá không đúng trình tự, quy trình khai thác đá; không đúng thông số của hệ thống khai thác về chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng; không thực hiện đầy đủ việc cắm mốc các điểm khép góc khu vực khai thác…

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH thương mại tổng hợp Bình Minh. Căn cứ theo các quy định của pháp luật, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phạt hành chính tổng số tiền 275 triệu đồng đối với công ty này.