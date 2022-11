Thanh Hóa: Nam sinh lớp 6 bị đánh tới tấp trước cổng trường

Ngày 19.11, thông tin từ UBND TP.Sầm Sơn cho biết Công an TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang tạm giữ nghi phạm Trần Trí Hưng (31 tuổi, ngụ phố Toàn Thắng, P.Quảng Tiến) để điều tra hành vi đánh một nam sinh lớp 6 nhập viện.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 19.11, em T.G.K (ngụ P.Quảng Tiến, đang là học sinh lớp 6, Trường THCS Quảng Tiến) vừa đi ra khỏi cổng trường thì bị Trần Trí Hưng chặn lại và liên tiếp dùng tay đấm, đánh mạnh vào vùng đầu, mặt.

Theo clip do người dân ghi lại cho thấy Hưng đã dùng tay đánh hàng chục lần vào đầu, mặt em K. Thời điểm xảy ra sự việc, có nhiều em học sinh cùng trang lứa với em K. chứng kiến, nhưng không dám can ngăn. Chỉ đến khi người dân xung quanh đến can ngăn thì Hưng mới dừng tay và sau đó rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng của Công an TP.Sầm Sơn đã có mặt tại hiện trường cùng với người dân đưa em K. đến Bệnh viện đa khoa TP.Sầm Sơn sơ cứu. Hiện em K. vẫn đang được chăm sóc, chữa trị tại bệnh viện.





Đến 11 giờ cùng ngày (19.11), Công an TP.Sầm Sơn đã bắt giữ Trần Trí Hưng và đang tiến hành tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, Trần Trí Hưng khai nhận do nghe con trai (đang là học sinh lớp 6) nói bị em K. đánh, nên Hưng đã chặn đường và đánh nam sinh này.