Thanh Hóa: Sơ tán khẩn cấp 45 hộ dân ở Mường Lát do mưa lớn

Ngày 7.6, ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Lý cho biết, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tổ chức sơ tán 45 hộ dân với hơn 280 nhân khẩu ở bản Ún (xã Mường Lý) đến nơi an toàn.

Do mưa lớn kéo dài, nhiều nơi đã xuất hiện hiện tượng sạt lở, và nguy cơ sạt lở cao nên chính quyền địa phương đang tổ chức sơ tán người dân đến các trường học, nhà dân nơi an toàn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Theo ông Tuấn, từ 1 giờ ngày 7.6, trên địa bàn xã Mường Lý xảy ra mưa lớn kéo dài. Đến 11 giờ cùng ngày, mưa vẫn đang diễn ra.





“Trong 45 hộ phải sơ tán sáng nay, đã có 1 nhà dân bị đất đá sạt lở gây hư hỏng, các hộ còn lại có nguy cơ cao xảy ra sạt lở nên phải sơ tán”, ông Tuấn cho hay.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình, rà soát khu vực các bản Xì Lồ, Xa Lung, Trung Tiến (xã Mường Lý) để tiếp tục sơ tán dân khu vực có nguy cơ sạt lở cao.