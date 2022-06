Tin tức thời tiết hôm nay 7.6.2022: Cảnh báo mưa lớn, kéo dài ở Bắc, Trung bộ

Tin tức thời tiết hôm nay 7.6.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm 6.6 và sáng sớm nay (7.6), ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6.6 đến 3 giờ ngày 7.6) như: Mường Khến (Hòa Bình) 88,2 mm, Chiềng Lề (Sơn La) 47 mm, Mường Ảng (Điện Biên) 43,4 mm, Tân Sơn (Bắc Kạn) 75,8 mm, Lộc Bình (Lạng Sơn) 49,2 mm, Ba Sao (Hà Nam) 97,2 mm, An Vĩ (Hưng Yên) 94,4 mm, Vân Đình (Hà Nội) 72,3 mm, Tri Lễ (Nghệ An) 147,2 mm, Lang Chánh (Thanh Hóa) 135,6 mm…

Dự báo, từ nay đến ngày 8.6, ở vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa giông tập trung từ chiều tối đến đêm).

Dự báo lượng mưa tích lũy 24 giờ

Trong ngày và đêm nay (7.6), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa: phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong ngày và đêm 8.6, ở vùng núi và trung du Bắc bộ: phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm; khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Cảnh báo, đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11 - 12.6, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.





Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 11.6 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1.

Cảnh báo mưa giông trên khu vực nội thành Hà Nội

Hiện nay (7.6), theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục gây mưa, mưa vừa và có lúc có giông trên hầu khắp các quận/huyện của TP.Hà Nội.

Cảnh báo, trong những giờ tới, vùng mây dông này sẽ tiếp tục duy trì, gây mưa, mưa vừa và có lúc có giông trên các quận/huyện của thành phố Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.