Mưa ngập Hà Nội có lượng mưa cực lớn ‘100 năm xuất hiện một lần’

Đó là đánh giá của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về trận mưa lớn gây ngập lụt đường phố Hà Nội vào chiều 29.5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 29.5, hiện tượng mưa dông nhiệt xuất hiện sớm ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và nam đồng bằng Bắc bộ. Sau đó, mưa giông nhiệt này dịch chuyển đến khu vực Hà Nội gây mưa lớn trong khoảng 2 giờ, từ khoảng 14 - 16 giờ.

Cụ thể, tổng lượng mưa tích lũy trong khoảng 2 giờ tại một số điểm: Văn Điển 118 mm; Láng 138 mm; Tây Hồ 150 mm; Cầu Giấy 170 mm.

Theo số liệu quan trắc lịch sử tại trạm khí tượng Láng, lượng mưa tích lũy trong 2 giờ ghi nhận ngày 18.6.1986 là 132,5 mm.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khẳng định, lượng mưa 170 mm ở Q.Cầu Giấy trong 2 giờ là lớn nhất theo số liệu có được từ trước đến nay, giá trị như vậy ứng với chu kỳ khoảng 100 năm xuất hiện một lần. Lượng mưa 150 mm ở Tây Hồ ứng với chu kỳ khoảng 50 năm xuất hiện một lần.





Dự báo thời tiết 31.5, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 80 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ, bao gồm khu vực Hà Nội, tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Người dân đề phòng một số tuyến đường, phố Hà Nội ngập lụt trở lại.

Khu vực vùng núi Bắc bộ trong những ngày qua đã có mưa nhiều và trong những ngày tới tiếp tục mưa. Các vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước nên nguy cơ trượt lở đất đá vẫn ở mức cao. Người dân cần cảnh giác, đề phòng xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của La nina nên năm nay sẽ mưa sẽ nhiều hơn. Đặc biệt, trong thời gian mùa hè, các cơn mưa giông thường xuất hiện vào buổi chiều và tối, sau thời gian nắng và nóng vào ban ngày. Dự báo mưa giông sẽ còn xảy ra nhiều lần trong mùa hè năm nay.

Thống kê của Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, trong trận mưa lớn chiều 29.5, Hà Nội có 35 điểm ngập úng trong thành phố, trong đó tập trung nhiều điểm ở lưu vực sông Tô Lịch ở địa bàn các quận: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Cầu Giấy và một số địa bàn thuộc lưu vực sông Nhuệ (Q.Nam Từ Liêm), lưu vực Long Biên.