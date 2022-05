Mưa lũ làm 6 người chết, 304 hộ dân hư hỏng nhà phải di dời khẩn cấp

Chiều nay 25.5, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, theo báo cáo nhanh từ các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 21 - 25.5 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Theo thống kê từ các địa phương, mưa lũ làm 6 người chết (2 người ở Tuyên Quang, 2 người ở Điện Biên do sạt lở đất; 1 người ở Hòa Bình và 1 người ở Sơn La do lũ cuốn).

Các địa phương cũng ghi nhận có 6 người bị thương trong mưa lũ, gồm 4 người ở Tuyên Quang, 1 người ở Điện Biên và 1 người ở Sơn La.

Mưa lũ liên tiếp kéo dài trong những ngày qua gây ra nhiều vụ sạt lở đất, lũ quét khiến 307 nhà dân bị hư hỏng, phải di dời khẩn cấp. Trong đó, Hà Giang 42 nhà, Bắc Kạn 19 nhà, Tuyên Quang 101 nhà, Yên Bái 48 nhà, Điện Biên 23 nhà, Lào Cai 2 nhà, Thái Nguyên 23 nhà, Cao Bằng 4 nhà, Hòa Bình 14 nhà, Thanh Hóa 12 nhà, Nghệ An 12 nhà.





Mưa lũ cũng gây ra thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp ở các địa phương với 26.508 ha lúa, hoa màu bị ngập lụt; 552 ha thủy sản thiệt hại; 27 con gia súc và 6.871 con gia cầm chết; 10 cầu tạm bị cuốn trôi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 25.5, mưa lớn ở Bắc bộ đã giảm nhanh.

Dự báo trong đêm nay 25.5, ở vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông với lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 50 mm. Dự báo thời tiết từ chiều 26.5 đến hết đêm 27.5, mưa giông có xu hướng gia tăng ở Bắc bộ, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm.

Mưa lớn ở Bắc bộ đã kéo dài trong nhiều ngày vừa qua nên người dân vùng núi cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp.