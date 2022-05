Sẵn sàng ứng phó mưa lũ, thiên tai nguy hiểm trên diện rộng

Chiều 20.5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, thời tiết Bắc bộ và bắc Trung bộ xuất hiện nhiều ngày mưa vừa, mưa to và giông.

Dự báo từ chiều tối 20 - 21.5, Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và giông; vùng núi Bắc bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm. Từ đêm 21 - 24.5, ở Bắc Bộ và bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt.

Đến ngày 25.5, Bắc bộ, bắc Trung bộ có xu hướng giảm mưa nhưng khoảng ngày 27 - 28.5, mưa rào và giông có xu hướng gia tăng trở lại. Còn ở phía nam, gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động mạnh nên Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông nhiều nơi. Dự báo ngày 21 - 23.5, các tỉnh Tây nguyên, Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Người dân cần đề phòng mưa đá, giông lốc, sét đánh và gió giật mạnh.





Từ ngày 21 - 24.5, các sông suối ở Bắc bộ, bắc Trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở trung, thượng lưu các sông từ 2 - 5 m, hạ lưu từ 1,5 - 3 m. Theo đó, mực lũ trên các sông suối nhỏ ở Bắc bộ có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2.

Trong ngày 20.5, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh, TP khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ yêu cầu chủ động, sẵn sàng ứng phó với đợt mưa lớn và các hình thái thiên tai nguy hiểm…