Giữa mùa hè, vì sao Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa to, lũ lớn?

Chiều nay 20.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo về đợt mưa lớn ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ trong những ngày tới khiến nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua 19.5 và sáng nay 20.5, các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Cụ thể, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19.5 đến 9 giờ ngày 20.5 như tại Mường Nhé (Điện Biên) là 156,4 mm, Mường Khóa (Lai Châu) 162,2 mm, Quảng Lâm (Điện Biên) 93,3 mm và Thu Lũm (Lai Châu) 99,4 mm.

Dự báo từ chiều tối nay 20.5 đến ngày 21.5, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; vùng núi Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Từ đêm mai 21.5 đến ngày 24.5, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 21.5 - 24.5, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở khu vực trung, thượng lưu các sông từ 2 - 5 m, hạ lưu từ 1,5 - 3 m.

Trong đợt lũ này, mực nước trên thượng lưu sông Chảy, sông Hoàng Long có khả năng lên mức báo động (BĐ) 1, trên các sông suối nhỏ thuộc khu vực Bắc bộ có khả năng lên mức BĐ1- BĐ2. Mực nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu các sông chính ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ ở dưới mức BĐ1.

Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày, lũ trên các sông, suối lên cao, các tỉnh vùng núi khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo quy luật thời tiết nhiều năm nay, thời điểm này các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ đang ở trong giai đoạn giữa mùa hè, có nhiều đợt nắng nóng liên tiếp. Nhưng năm nay, thời tiết Bắc bộ, Bắc Trung bộ lại có nhiều ngày mưa to.

Giải thích về nguyên nhân của đợt mưa này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao mực 5.000 m đang duy trì và hoạt động mạnh. Theo đó, thời tiết Bắc bộ và Bắc Trung bộ xuất hiện nhiều ngày mưa vừa, mưa to và giông.

Dự báo đến ngày 25.5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ có xu hướng giảm nhưng đến khoảng ngày 27 - 28.5 mưa rào và giông có xu hướng gia tăng trở lại.