Tin tức thời tiết hôm nay 14.5.2022: Vùng núi Bắc bộ mưa to trước không khí lạnh

Tin tức thời tiết hôm nay 14.5.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đang di chuyển xuống phía nam hướng về vùng núi phía bắc nước ta.

Dự báo khoảng ngày 15.5, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc bộ; từ chiều và đêm 15.5 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Cũng theo dự báo thời tiết từ đêm nay 14.5 đến hết ngày 15.5, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/đợt, có nơi trên 120 mm/đợt.





Bắt đầu từ chiều 15.5 đến ngày 16.5, Bắc và Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/đợt, có nơi trên 100 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 15.5, thời tiết Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 - 22 độ C, vùng núi có nơi từ 17 - 19 độ C.

Liên quan đến các tin tức thời tiết hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc bộ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở những khu vực trũng, thấp.