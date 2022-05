Thời tiết lễ khai mạc SEA Game 31 dự báo có mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lễ khai mạc SEA Game 31 diễn ra lúc 20 giờ ngày 12.5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) dự báo thời tiết sẽ có mưa rào và giông.

Dự báo thời tiết khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong sáng nay có xác suất mưa từ 40 - 60%; trong khoảng khung giờ 12 - 18 giờ, xác suất mưa 50 - 70%, trong khoảng 18 - 23 giờ, xác suất mưa giảm xuống còn 30 - 50%.

Ngoài khả năng xảy ra mưa rào, khu vực sân Mỹ Đình trong ngày khai mạc SEA Game 31 có gió đông nam tốc độ 2 - 3 m/giây. Dự báo nhiệt độ ở đây trong khung giờ 6 - 12 giờ là 25 - 30 độ C; khung giờ 12 - 18 giờ là 28 - 31 độ C. Đặc biệt, trong khung giờ có lễ khai mạc SEA Game 31 từ 18 - 23 độ C, nhiệt độ trong khoảng 26 - 28 độ C, trời mát mẻ.

Trong những ngày qua, thời tiết Bắc bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đã gây ra mưa rào và giông trên diện rộng. Thời tiết mưa lớn đã ảnh hưởng rất nhiều đến các môn thi đấu của SEA Game 31.





Cụ thể, tại TP.Việt Trì (Phú Thọ), nhiều trận đấu bóng đá, trong đó có đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa lớn.

Còn tại Quảng Ninh, nơi diễn ra các trận đấu bóng đá nữ SEA Game 31 trong đó có đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Trước đó ngày 10.5, trận đấu giữa đội tuyển nữ Myanmar và đội tuyển nữ Lào ở bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 31 dự kiến diễn ra lúc 16 giờ, nhưng sau đó trời mưa lớn khiến AFC quyết định dời trận đấu này sang 21 giờ 30 cùng ngày. Đây cũng là trận đấu đầu tiên ở SEA Games bị hoãn vì lý do thời tiết xấu, không đảm bảo điều kiện thi đấu.

Theo ban tổ chức, lễ khai mạc SEA Game 31 sẽ có nghi lễ diễu hành, lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành quốc ca, thượng cờ các nước Đông Nam Á tham gia SEA Games 31. Việt Nam đã chọn 11 vận động viên tiêu biểu cho lễ rước đuốc và thắp sáng đài đuốc SEA Games 31.