Điểm đến Việt Nam trong cơ hội SEA Games 31

Tôi kể chuyện đồng lúa, anh nói chuyện hoàng cung

Anh Xuân Lâm, nhân viên xúc tiến thông tin du lịch của Sở Du lịch Ninh Bình, đứng ngắm thật lâu ruộng lúa quê mình trước khi bấm máy ảnh. Cánh đồng lúa ở Tam Cốc, Tràng An (Ninh Bình) đã được chuyên gia tư vấn về thời gian cấy, ke bờ, tạo thửa để tạo một tác phẩm cánh đồng nghệ thuật diện tích 9.000 m2. Hai giống lúa Chiêm Thái và 838 có đặc điểm cứng cây, chịu sâu bệnh tốt, hợp với đồng đất nơi đây đã được trồng thành một lá cờ hiệu với chữ “Sắc vàng Tam Cốc”. “Tôi chụp ảnh để đưa lên website của Sở Du lịch giới thiệu khi lúa còn xanh. Cuối tháng này khi lúa chín vàng sẽ còn đẹp nữa. Đây là sản phẩm du lịch mới của Ninh Bình”, anh Xuân Lâm cho biết.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho hay, Ninh Bình đón SEA Games 31 với 2 sản phẩm du lịch mới bên cạnh những sản phẩm đã được nhiều người biết đến, gồm: cánh đồng “Sắc vàng Tam Cốc” Tràng An; và một tuyến du lịch mới khám phá sông nước Tràng An. “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho khách đến dịp SEA Games với sản phẩm du lịch đặc thù địa phương. Một tuyến khám phá mới ở Tràng An và một cánh đồng lúa nghệ thuật đầu tiên ở miền Bắc”, ông Mạnh nói.

Trong khi đó, Hà Nội tái khởi động tour đêm Giải mã Hoàng thành Thăng Long tại khu di sản thế giới UNESCO này. Tại đây, du khách được trải nghiệm không gian hoàng cung, ngắm các cung nữ, lính canh trong trang phục xưa. Họ cũng sẽ được thưởng trà, mứt sen cung đình, xem biểu diễn ngay trên những dấu tích khảo cổ học. Bà Hoàng Yến, Trung tâm Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội, cho biết: “Hiện tour này đang để giá ưu đãi cho tất cả mọi người. Vé tour 200.000 đồng thay vì 300.000 đồng. Còn ban ngày, chúng tôi miễn phí cho toàn bộ các đoàn khách của SEA Games 31”.

Điều này tạo dựng hình ảnh một điểm đến Việt Nam thân thiện, con người Việt Nam hiếu khách ngay từ đầu. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội

Hà Nội cũng có một sản phẩm mới đón cơ hội bùng nổ từ SEA Games 31 là tour xe đạp trải nghiệm Dấu chân làng cổ Bát Tràng. Đây là trải nghiệm đạp xe bắt đầu từ hồ Hoàn Kiếm, đi qua các tuyến phố: Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân, cầu Long Biên. Sau khi sang địa bàn Q.Long Biên, khách sẽ đạp xe dọc tuyến đê tả ngạn sông Hồng đến Bát Tràng. Từ phố cổ đến làng cổ, khách tham quan sẽ được trải nghiệm cả làng nghề đến phố nghề. Đời sống làng nghề ở Bát Tràng vẫn đang rất sống động. Thêm vào đó, làng nghề còn có những trải nghiệm ẩm thực đặc thù với món măng mực, hay những bảo tàng gốm tư nhân.

Tại Quảng Ninh và Hải Phòng, việc du lịch 1 ngày 2 vịnh (Hạ Long, Cát Bà) hiện được nhiều công ty đưa vào sản phẩm. Nó thể hiện sức hút mạnh mẽ của 2 di sản thiên nhiên này. Ông Phạm Hà, CEO Lux Group, cho biết ông vẫn duy trì các sản phẩm ngủ đêm trên tàu hạng sang ở vịnh. Trên những con tàu của ông Hà, văn hóa Việt được thể hiện qua từng bộ bát đũa gốm sứ Bát Tràng, tới những bức tranh trong bộ sưu tập tranh họa sĩ nổi tiếng Phạm Lực. “Tôi cũng có thêm những sản phẩm du lịch ngắn ngày cho khách ASEAN. Họ có thể đi thêm vào miền Trung và miền Nam, nhưng đặc trưng của họ vẫn là đi ngắn ngày, chứ không dài ngày như khách châu Âu”, ông Hà cho biết.

Về quà tặng đặc thù, SEA Games 31 đã có bộ quà từ linh vật sao la. Có ít nhất 2 nhà sản xuất đang thực hiện những sản phẩm như vậy: Kym Việt và Vụn Art. Điều thú vị, cả hai đều là những doanh nghiệp xã hội. Búp bê linh vật Sao la được Kym Việt tạo hình bằng cách nhân cách hóa thật khỏe khoắn đáng yêu. Bên cạnh việc hưởng ứng ngày hội thể thao Đông Nam Á, Kym Việt còn muốn truyền tải thông điệp bảo vệ động vật hoang dã. Trong khi đó, Sao la 2D lại được Vụn Art đưa lên các sản phẩm quà tặng như áo phông, túi vải.

Nuôi lửa

Các vận động viên, phóng viên nước ngoài tới thi đấu, tác nghiệp tại SEA Games 31 lần này là đối tượng được cung cấp thông tin du lịch ngay từ khi mới đến. Đặc biệt, Hà Nội có “chế độ chăm sóc đặc biệt” với họ. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, cho biết TP tổ chức đón đoàn ngay từ sân bay. “Điều này tạo dựng hình ảnh một điểm đến VN thân thiện, con người VN hiếu khách ngay từ đầu”, ông Hồng nói.





Nên bỏ quy định về xét nghiệm, miễn visa thêm cho nhiều nước Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào mỗi SEA Games 31 để tăng lượng khách du lịch. Hội đồng tư vấn du lịch cũng đang lên kế hoạch đề nghị một số vấn đề. Nói chung, làm nhiều việc để có tác động cộng hưởng. Chẳng hạn, bỏ hết các quy định về xét nghiệm. Mình đi lại trong nước còn không xét nghiệm thì khách đã tiêm vắc xin từ nước ngoài vào bắt xét nghiệm làm gì cho lích kích. Quy định đeo khẩu trang nơi công cộng thì cũng nên bỏ đi để cuộc sống quay lại bình thường, khách đến cũng thấy tự do thoải mái hơn, vì nhiều khi họ cũng không biết chỗ nào đeo khẩu trang, chỗ nào không đeo. Ta cũng cần nới thêm vấn đề visa, miễn visa cho thêm nhiều nước nữa. Nên miễn visa cho Mỹ để mở thị trường mới. EU còn nhiều quốc gia chưa được miễn, nhân cơ hội này ta cũng nên miễn nốt. Úc, New Zealand, Ấn Độ nữa, chứ độ mở visa của mình thấp quá. Quảng bá du lịch cũng phải có trọng tâm trọng điểm. Nếu xác định châu Âu là thị trường chiến lược thì tập trung quảng bá ở đó. Vietnam Airlines có đường bay đi Mỹ rồi thì có nên quảng bá trọng điểm tại đây không. Bây giờ là lúc quản lý nhà nước và doanh nghiệp nên ngồi với nhau. Ông Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng tư vấn du lịch

Trong khi đó, Tiểu ban Thông tin của SEA Games 31 đã chuẩn bị một bộ tài liệu GuideBook VN giới thiệu về lịch thi đấu, địa điểm thi đấu, các đặc sản cũng như danh thắng của địa phương có tổ chức thi đấu trong khuôn khổ đại hội thể thao này. Trong số này, Hà Nội là địa điểm chính với số lượng nội dung thi nhiều nhất; còn lại là 11 tỉnh, thành lân cận gồm: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang.

Có thể nhìn thấy trong danh sách địa điểm thi đấu những địa điểm văn hóa du lịch đã có tiếng. Chẳng hạn tại Quảng Ninh, Bảo tàng Quảng Ninh - một bảo tàng có thiết kế và nội dung do chuyên gia nước ngoài hỗ trợ thực hiện, được chọn để thi đấu môn cờ vua. Khu nghỉ dưỡng Yên Tử là nơi thi đấu môn cờ tướng; khu du lịch Tuần Châu là nơi thi đấu bóng ném và bóng chuyền bãi biển. Đây cũng là cách để thúc đẩy điểm đến nhân cơ hội SEA Games 31.

Về nơi lưu trú, ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết tổng cục đã phối hợp với Ban tổ chức SEA Games 31 lựa chọn danh sách 31 khách sạn cao cấp 4 - 5 sao để phục vụ các đoàn thể thao. Ông Siêu cũng cho biết: “Tổng cục đã hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp tổ chức 23 chương trình du lịch miễn phí cho đại biểu, 51 chương trình du lịch theo yêu cầu tại địa phương tổ chức SEA Games 31, điểm đến lân cận và trung tâm du lịch trên toàn quốc”.

Ông Phạm Hà đánh giá tiềm năng của sự kiện thể thao này tới du lịch VN là tích cực. “Thị trường du lịch nội khối ASEAN với 650 triệu dân có một tiềm năng lớn. Đó cũng là thị trường gần VN và chúng ta sẽ có thể tổ chức du lịch qua lại lẫn nhau trong nội khối. Việc chạy lấy đà nhân SEA Games 31 là một cơ hội cho du lịch, tuy nhiên, sau đó cũng cần tăng tốc bằng các chương trình thú vị, cũng như bằng cách chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp”, ông Hà nói.