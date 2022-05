Tin tức thời tiết hôm nay 27.5.2022: Vùng núi Bắc bộ vẫn ‘mưa to đến rất to’

Tin tức thời tiết 27.5.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua 26.5, vùng núi Bắc bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to.

Cụ thể, lượng mưa tính từ 19 ngày 26.5 đến 3 giờ ngày 27.5) như tại Thượng Lâm (Tuyên Quang) 76,4 mm; tại Nà Chì (Hà Giang) 43,6 mm; tại Xím Vàng (Sơn La) 43,2 mm; tại Trùng Khánh (Cao Bằng) 47,9 mm; tại Quang Vinh (Cao Bằng) 44,8 mm... Dự báo trong ngày và đêm nay 27.5, Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong đó, khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra, chiều và tối nay 27.5, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông với lượng mưa 30 - 50 mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 100 mm. Mưa giông ở Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30.5, thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Trong ngày và đêm nay, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và các vùng biển phía nam có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày và đêm nay ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3 m.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.





Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.