Thanh Hóa: Thông tin mới vụ 2 người chết khi va chạm với xe trưởng công an thị trấn

Ngày 19.11, thông tin từ UBND H.Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, báo cáo sơ bộ ban đầu của Công an H.Mường Lát trong vụ tai nạn giao thông giữa xe của Trưởng công an TT.Mường Lát với xe máy, xác định xe máy các nạn nhân điều khiển đi sai làn đường.

Trước đó, gần 14 giờ ngày 18.11, đại úy Nguyễn Văn Mạnh điều khiển xe ô tô bán tải BS 36C - 352.66 từ trụ sở Công an TT.Mường Lát về trung tâm TT.Mường Lát để làm nhiệm vụ.

Khi đến đoạn trước khu vực Trung tâm bồi dưỡng chính trị H.Mường Lát, ô tô do đại úy Nguyễn Văn Mạnh điều khiển đã va chạm trực diện với xe máy BS 36K5 - 195.03 do anh Đ.C.H (18 tuổi, ngụ bản Lìn, xã Trung Lý, H.Mường Lát) điều khiển. Trên xe máy còn chở anh L.V.N (19 tuổi, ngụ bản Co Cài, xã Trung Lý).





Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy găm vào đầu xe ô tô. Các nạn nhân trên xe máy bị hất văng ra xa, trong đó, anh N. tử vong tại chỗ, anh H. tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, đại úy Nguyễn Văn Mạnh đã trình diện cơ quan chức năng. Bước đầu, Công an H.Mường Lát xác định do xe máy của các nạn nhân đi sai làn đường dẫn đến tai nạn.

Vụ tai nạn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.