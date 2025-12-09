Thanh Hóa thu ngân sách dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung bộ

Sản phẩm chủ lực tăng trưởng mạnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa với HĐND tỉnh Thanh Hóa trong kỳ họp thứ 37 (diễn ra từ ngày 8 - 9.12), về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh có nhiều kết quả nổi bật, là điểm sáng của khu vực bắc Trung bộ.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nêu các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa ẢNH: PHÚC NGƯ

Năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc ở một số ngành, lĩnh vực, nhưng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thanh Hóa ước đạt được 8,27%, xếp thứ 15 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 3.505 USD; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 66 triệu đồng. Trong đó, cơ cấu nền kinh tế chủ lực vẫn là ngành công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ lệ 47,94%.

Để có kết quả trên, năm qua tỉnh Thanh Hóa cùng các nhà đầu tư đã cố gắng triển khai và hoàn thành đưa vào vận hành nhiều dự án, nhà máy quy mô lớn, như: Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2; nhà máy dệt may Nam Ích Thái Thắng; nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu Vạn Hà; nhà máy sản xuất dây cáp điện tại Triệu Sơn; nhà máy cơ khí công nghệ cao Đại Dũng; nhà máy lốp ô tô Radial...

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh Thanh Hóa sản lượng tăng so với cùng kỳ, khi có tới 17/19 sản phẩm tăng, như: dầu nhiên liệu 6,38 triệu tấn, tăng 4,8%; xăng động cơ 3,9 triệu tấn, tăng 5,9%; xi măng 23,05 triệu tấn, tăng 19,2%; quần áo may sẵn 939,5 triệu chiếc, tăng 22,4%; giày thể thao 402,7 triệu đôi, tăng 22,8% so với cùng kỳ… Xuất khẩu đạt 7,3 tỉ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ, dù chịu tác động từ những thay đổi về chính sách thuế quan của một số thị trường lớn.

Đáng chú ý, lĩnh vực du lịch đạt con số ấn tượng và cao nhất từ trước đến nay khi đón được hơn 16,2 triệu lượt khách; tổng doanh thu đạt khoảng 45.600 tỉ đồng…

Từ những kết quả phát triển đó, năm 2025, tỉnh Thanh Hóa có chỉ số PCI tăng trưởng xếp thứ 21 toàn quốc, và thứ 2 bắc Trung bộ, cho thấy nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai mạnh mẽ.

Trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, Thanh Hóa về đích sớm nhất về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, với 14.780 căn nhà cho được xây dựng, sửa chữa cho người dân…

Quyết xóa "điểm nghẽn"

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh Hóa vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế đã được chỉ ra, như: giải ngân đầu tư công vẫn chậm; nhiều dự án hạ tầng còn vướng mắc về mặt bằng; số doanh nghiệp giải thể tăng cao; tình trạng chậm đóng BHXH xảy ra ở nhiều đơn vị; sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp một số địa phương còn lúng túng; năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều; công tác số hóa hồ sơ, tài liệu chưa theo kịp yêu cầu…

Trong phần tiếp thu và giải trình trước đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chỉ thêm về những điểm nghẽn đang tồn tại, và thể hiện quyết tâm xóa các điểm nghẽn này, đó là: cơ sở dữ liệu đất đai ở các xã, phường chưa hoàn thiện; trình tự, thủ tục đầu tư, xác định giá đất chưa kịp thời; giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án chậm; giải quyết khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường như cát, đá, đất san lấp…

Để giải quyết các điểm nghẽn, tạo bứt phá cho năm tới và những năm tiếp theo, ông Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: "Năm 2026, UBND tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện các quy hoạch lớn, rà soát các quy hoạch đô thị, nông thôn của 166 xã, phường, quy hoạch vật liệu xây dựng, khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch giao thông, quy hoạch Cảng Nghi Sơn...

Đồng thời, đẩy nhanh trình tự, thủ tục đầu tư, xác định giá đất giao cho các dự án; công khai, minh bạch hơn các thông tin về đầu tư, xử lý tiêu cực trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các vướng mắc về đất đai đối với các dự án lớn kéo dài".

Người đứng đầu UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết năm tới tỉnh này sẽ tập trung nguồn vốn để đầu tư cho các dự án trọng điểm về hạ tầng. Khi tổ chức thực hiện dự án, sẽ lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu có năng lực, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm.

Trong thực hiện trách nhiệm công vụ, công việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết năm 2026 sẽ thực hiện việc đánh giá cán bộ bằng bộ tiêu chí đánh giá KPI. Và trong công việc, phải thực hiện quan điểm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả", hướng tới chuyên nghiệp hóa đội ngũ công chức, viên chức.