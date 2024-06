Thanh Hưng, Hương Ly 'giải oan' vụ Sơn Tùng M-TP nghi đạo nhạc

Sản phẩm âm nhạc mới của Sơn Tùng M-TP nhận phản hồi tích cực từ khán giả, đạt được nhiều thành tích ấn tượng ngay khi ra mắt. Đây được xem là bản hit tiếp theo trong sự nghiệp ca hát của giọng ca quê Thái Bình BTC

Sơn Tùng M-TP trình làng MV Đừng làm trái tim anh đau hôm 8.6, lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ca khúc mang giai điệu vui tươi, gây ấn tượng bởi màn tương tác ăn ý của giọng ca quê Thái Bình với hot girl người Thái - Pimtha.

Sau hơn 2 ngày ra mắt, Đừng làm trái tim anh đau đạt hơn 11 triệu lượt xem, đứng đầu top thịnh hành mục âm nhạc trên nền tảng YouTube. Trên trang cá nhân, Sơn Tùng M-TP vui mừng thông báo MV được xem nhiều nhất thế giới trong 24 giờ qua. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi giai điệu, màu sắc tươi mới mà ca khúc mang đến.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng sản phẩm âm nhạc mới của nam ca sĩ quê Thái Bình có giai điệu giống với Đúng người đúng thời điểm của ca nhạc sĩ Thanh Hưng hay Là ai từ bỏ, là ai vô tình của Hương Ly. Đến hiện tại, Sơn Tùng M-TP vẫn giữ im lặng. Trong khi đó, hai nghệ sĩ được nhắc tên chính thức lên tiếng về vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi, nhạc sĩ Thanh Hưng khẳng định nếu so sánh 2 điệp khúc thì hoàn toàn khác nhau. Còn ở những đoạn khác, tác giả Đúng người đúng thời điểm cho rằng việc hai ca khúc giống nhau 3-4 nốt nhạc không đáng để bàn luận quá nhiều. Anh thẳng thắn: “Bởi việc các bài hát trùng số ít nốt với nhau là bình thường”. Thanh Hưng cũng bác bỏ chuyện sợ khán giả của Sơn Tùng M-TP tấn công nên không dám thừa nhận sự giống nhau của hai ca khúc.

Thanh Hưng, Hương Ly lên tiếng trước nghi vấn đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP FBNV

Nam nhạc sĩ cho biết sau khi giọng ca quê Thái Bình ra sản phẩm mới, rất nhiều tài khoản tag anh vào các video so sánh. Thanh Hưng nêu quan điểm: “Tôi không biết ý các bạn muốn so sánh đoạn nào để đưa ra lời nói công bằng. Nên tôi có phân tích rõ, nếu so 2 điệp khúc của 2 bài thì hoàn toàn khác nhau. Còn đoạn khác thì tôi có thẳng thắn nói ra cảm nhận cá nhân và phân tích rõ ràng như trước đó”.

Thanh Hưng khẳng định bản thân không muốn dính vào chuyện này. Tuy nhiên, vì nhiều khán giả gắn thẻ anh trên mạng xã hội nên nam nhạc sĩ nghĩ cần một lời giải thích và đính chính cho Sơn Tùng M-TP. “Tôi ngại vướng vào lùm xùm, người ta lại kêu mình kiếm fame (danh tiếng)", anh chia sẻ.

Không riêng gì Thanh Hưng, ca sĩ Hương Ly cũng lên tiếng “giải oan” cho Sơn Tùng M-TP khi Đừng làm trái tim anh đau bị so sánh với Là ai từ bỏ, là ai vô tình. "Hiện tượng cover" nói từ khi giọng ca quê Thái Bình ra mắt sản phẩm mới, cô nhận nhiều bình luận cho rằng nam ca sĩ đạo nhạc của mình. Tuy nhiên Hương Ly khẳng định: “Qua nay tôi nghe bài hát thì chỉ thấy “dính” chứ không thấy “giống”. Mong mọi người không tranh luận nhau chuyện giống hay không nữa mà hãy tập trung “cày view” cho Tùng”.