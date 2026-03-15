Thanh khoản tích cực, Phú Mỹ Hưng Harmonie bán gần hết giỏ hàng đợt đầu

Không khí sôi động từ sáng sớm

Rất đông khách hàng đã có mặt từ sáng sớm tại Trung tâm Sales Gallery Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) để tham gia chương trình rút thăm xác định thứ tự quyền chọn mua căn hộ dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie.

Gần 600 căn hộ bán trong vài tiếng - Vì sao Phú Mỹ Hưng Harmonie gây sốt?

Theo thông tin từ chủ đầu tư, chỉ trong khoảng 4 tuần kể từ khi mở hệ thống đặt chỗ trực tuyến, dự án đã ghi nhận gần 1.500 lượt booking chuyển tiền thành ý thành công, trong khi số lượng sản phẩm dự kiến mở bán đợt đầu chỉ 600 căn. Với lượng khách đăng ký đặt chỗ vượt xa nguồn cung, Harmonie được xem là dự án có lượng booking cao nhất trong lịch sử kinh doanh của doanh nghiệp này, vượt qua kỷ lục trước đó của dự án Sky Garden 3 mở bán đợt 1 năm 2008.

Harmonie trở thành dự án ghi nhận kỷ lục booking cao nhất từ trước đến nay của Phú Mỹ Hưng

"Dự án Harmonie có quy mô khoảng 1.500 căn hộ, nhưng trong đợt mở bán đầu tiên chúng tôi chỉ đưa ra khoảng 600 căn thuộc hai tòa. Việc chia thành nhiều giai đoạn mở bán nhằm đảm bảo công tác tổ chức tốt nhất, phục vụ khách hàng thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo từng giai đoạn của dự án đều hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định", ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, cho biết. Theo ông Hưng, sau đợt mở bán này, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo trong tháng 4 hoặc tháng 5.

Sức nóng của dự án thể hiện rõ trong sáng 14.3, khi hàng nghìn khách hàng có mặt tại Trung tâm Sales Gallery Phú Mỹ Hưng để tham gia chương trình rút thăm xác định thứ tự quyền chọn mua căn hộ. Dù đến 8 giờ chương trình mới chính thức bắt đầu, nhiều khách hàng đã có mặt từ 6 giờ sáng để hoàn tất thủ tục check-in và bỏ phiếu vào thùng rút thăm.

Chị Nguyễn Mai (34 tuổi, TP.HCM) cho biết khi có mặt tại sự kiện lúc 7 giờ sáng đã thấy đông nghịt người xếp hàng chờ bốc thăm. Ban đầu chị đặt cọc căn 1 phòng ngủ giá khoảng 1,9 tỉ đồng, nhưng đến lượt bốc thăm thì loại căn này đã hết. "Sau khi cân nhắc, tôi quyết định chuyển sang căn 2 phòng ngủ giá khoảng 3,2 tỉ đồng. Dù vượt ngân sách dự tính ban đầu nhưng tôi tin tưởng vào thương hiệu Phú Mỹ Hưng và thấy dự án có nhiều chính sách thanh toán linh hoạt nên quyết định hoàn tất thủ tục đặt cọc", chị Mai nói.

Sức nóng của dự án thể hiện rõ trong sáng 14.3, khi hàng nghìn khách hàng đã tham gia rút thăm để mua căn hộ Phú Mỹ Hưng Harmonie

Trong khi đó, anh Thành Nam (32 tuổi, TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên anh mua nhà nên khá bất ngờ trước không khí sôi động của sự kiện. "Sáng nay chỉ mở bán khoảng 600 căn nhưng tôi nghe gọi lượt thứ tự chọn sản phẩm lên đến hàng ngàn thì chắc số thăm bỏ vào thùng chắc phải gấp hơn 2 lần sản phẩm bán. Tôi may mắn rút được thứ tự 263, tuy nhiên lúc đó căn 1 phòng ngủ đã hết nên tôi chọn căn 2 phòng ngủ hơn 3 tỉ đồng ở tầng 17, hướng nhìn ra thành phố", anh Nam chia sẻ.

Trước khi đến lượt thăm chọn sản phẩm, khách hàng tiếp tục tham quan mô hình và "sẵn sàng" nhiều phương án để có thể nhanh chóng chọn căn phù hợp

Một khách hàng đến từ Bình Dương cho biết gia đình mình đã đặt mua hai căn hộ tại dự án để phục vụ nhu cầu sinh sống lâu dài. "Gia đình tôi sống nhiều thế hệ nên muốn ở gần nhau nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Dự án có nhiều mảng xanh, công viên và lối dạo bộ phù hợp với người lớn tuổi, trong khi các tiện ích như hồ bơi, phòng gym hay khu vui chơi trẻ em đều nằm ngay trong khu phố", vị khách này cho biết.

Nguồn cầu lớn từ khu công nghiệp và đô thị công nghệ

Theo ông Trương Quốc Hưng, ngoài yếu tố pháp lý, doanh nghiệp cũng theo dõi sát nhu cầu của thị trường trước khi quyết định triển khai dự án. "Hiện nay khu vực Bình Dương, nay thuộc TP.HCM, đang trở thành một trung tâm phát triển công nghiệp và công nghệ ở phía bắc thành phố. Khu vực này có rất nhiều khu công nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động, tạo ra một cộng đồng lao động và chuyên gia rất lớn", ông Hưng nói.

Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 45.000 chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại khu vực này. Điều đó kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, đặc biệt là những môi trường sống có chất lượng tốt. Đáng nói, Harmonie có vị trí liền kề với Phân khu Công nghệ số TP.HCM thuộc lõi khu Đô thị Khoa học công Nghệ TP.HCM theo quy hoạch đã được công bố. Yếu tố này được xem sẽ giúp Harmonie đón thêm lượng chuyên gia, nhân lực chuyên môn cao trong thời gian tới. Điểm cộng sát hợp phần công nghệ số cũng tác động khá lớn đến quyết định mua hàng của nhóm khách hàng đầu tư chuyên nghiệp hay lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực công nghệ đón đầu cơ hội mua nhà gần nơi làm việc.

Phú Mỹ Hưng Harmonie nằm ngay giao lộ cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và đường Võ Văn Kiệt

Phú Mỹ Hưng Harmonie được phát triển trên quỹ đất khoảng 2 ha với 5 tòa tháp cao 32 - 34 tầng, cung cấp khoảng 1.490 căn hộ cùng 23 cửa hàng thương mại dịch vụ tại khối đế.

Trong đó việc tối đa giá trị cho người sử dụng với trải nghiệm dịch vụ tiện ích ngay ngưỡng cửa phù hợp với thành viên mọi lứa tuổi trong gia đình, cũng như linh hoạt với điều kiện khí hậu 2 mùa của miền Nam được chú trọng. Điểm nhấn của dự án là quy hoạch kiến trúc hướng tâm tạo nên "thung lũng xanh" trung tâm, hệ tiện ích đa tầng từ tầng trệt đến tầng 14 theo phong cách resort living cùng thiết kế căn hộ thế hệ 3+ đảm bảo 100% căn hộ có ánh sáng và thông gió tự nhiên.

"Tùy theo vị trí, tầng và hướng căn hộ, dự án sẽ có nhiều mức giá được tính toán để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ", ông Hưng cho biết.

Mặc dù được định vị ở phân khúc giá trong tầm tay, Phú Mỹ Hưng Harmonie vẫn được phát triển theo các tiêu chuẩn quy hoạch quen thuộc của Phú Mỹ Hưng

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng triển khai nhiều chính sách tài chính nhằm hỗ trợ người mua nhà như lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc đến năm 2028 cùng lịch thanh toán kéo dài theo tiến độ dự án, miễn phí quản lý thời gian đầu sau nhận nhà…

Theo kế hoạch, sau đợt mở bán đầu tiên này, chủ đầu tư dự kiến sẽ tổ chức đợt mở bán tiếp theo vào tháng 4, đồng thời ra mắt nhà mẫu tại khu vực dự án nhằm giúp khách hàng, đặc biệt là cư dân Bình Dương, có thể tham quan, tìm hiểu thông tin thuận tiện hơn.