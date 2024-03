Thanh Lam nghẹn ngào trước người vợ vừa nuôi con, vừa trả nợ khi chồng mất

Thanh Lam, Ali Hoàng Dương đội mưa tham gia Mái ấm gia đình Việt BTC

Tập 76 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của NSND Thanh Lam và ca sĩ Ali Hoàng Dương. Cả hai cùng hợp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh khó khăn gồm Võ Thị Mỹ Diễm (13 tuổi), Lý Văn Phúc (15 tuổi) và Phạm Nguyễn Duy Em (15 tuổi).

Mở đầu chương trình, Quyền Linh thích thú với hình ảnh của khách mời. Anh nói: “Thường ngày mọi người thấy Thanh Lam trên sân khấu rất lộng lẫy, còn hôm nay lại mang dép tổ ong, lội bùn”. Bên cạnh đó, khi con gái nhạc sĩ Thuận Yến thể hiện ca khúc Màu hoa đỏ, nam MC hào hứng cho rằng cả cuộc đời đi hát của Thanh Lam đã trình diễn trên rất nhiều sân khấu. Nhưng anh tin tại Mái ấm gia đình Việt sẽ là kỷ niệm khó quên đối với cô.

Thanh Lam hào hứng hát Màu hoa đỏ dành tặng khán giả BTC

NSND Thanh Lam cũng thừa nhận lần xuất hiện này của mình là “có một không hai”. “Tôi không thể nghĩ rằng là lần đầu tiên mình được tham gia dưới mưa như thế này. Dù mưa nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp bởi có rất nhiều khán giả đã đến ủng hộ cho chương trình”, nữ khách mời bày tỏ.

Ca sĩ Ali Hoàng Dương hào hứng khi nhận được lời mời tham gia chương trình. Toàn bộ khán giả trường quay đều xúc động khi lắng nghe ca khúc Cha già rồi đúng không do anh thể hiện. Nam ca sĩ bộc bạch: “Tôi không có may mắn để thấy được hình ảnh lúc cha về già vì cha mất sớm. Do đó, khi hát bài này, tôi chỉ nhớ về những kỷ niệm đã qua hoặc là những điều mà mình không thể làm được cho cha”.

Thanh Lam nghẹn ngào trước người phụ nữ chật vật đủ nghề để nuôi con BTC

Trong chương trình, hoàn cảnh của Lý Văn Phúc khiến nhiều người xót xa. Cha mất vì ung thư, cậu bé 15 tuổi sống cùng mẹ và em trai ở Quảng Nam. Lý Văn Phúc tiết lộ mẹ dù sức khỏe không tốt, bị tật nhưng vẫn tranh thủ bươn chải nhiều công việc như canh tác ruộng, đi chăn nuôi bò, làm cỏ thuê… để có thêm thu nhập lo cho con, vừa để trả số nợ 80 triệu đồng.

Quyền Linh lo lắng cho người mẹ bị tật nửa người, sức khỏe không tốt mà phải gánh vác cả gia đình. Đặc biệt, câu chuyện mẹ Lý Văn Phúc phải thường xuyên nhịn đói để nhường cơm cho các con càng khiến nam MC nhói lòng.

Trong khi đó, Thanh Lam vừa xót xa cho hoàn cảnh, vừa cảm động trước sự hy sinh của mẹ Lý Văn Phúc. Nữ nghệ sĩ dành nhiều lời động viên, mong người phụ nữ này luôn dũng cảm đối mặt với nỗi đau trong quá khứ. Cô cũng khuyên mẹ Lý Văn Phúc đừng khóc, "hãy phấn chấn hơn để có những năng lượng tích cực, tạo động lực cho các con vượt qua khó khăn".