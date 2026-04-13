Thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai: Trị An hướng đến khu du lịch quốc gia

Cửa ngõ kết nối Tây nguyên với sân bay Long Thành

Xã Trị An được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Mã Đà, Trị An cũ và thị trấn Vĩnh An (đều thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cũ).

Trung tâm hành chính của xã Trị An nằm cạnh hồ Trị An ẢNH: LÊ LÂM

Xã Trị An có diện tích tự nhiên 660,46 km², trong đó có đến 45.515 ha đất lâm nghiệp (chiếm gần 70%) và 12.988,6 ha diện tích mặt nước thuộc hồ Trị An (tổng diện tích mặt nước hồ Trị An hơn 32.500 ha).

Địa bàn xã không có tuyến quốc lộ nào đi qua nhưng lại có đến 4 tỉnh lộ gồm: 761, 762, 767, 768. Trong đó, tỉnh lộ 767 là tuyến đường kết nối khu vực Bình Phước cũ với Đồng Nai qua cầu Mã Đà, là cửa ngõ giao thương giữa các tỉnh Tây nguyên với sân bay Long Thành và TP.HCM.

Tỉnh lộ 767 chạy xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai với cảnh sắc vô cùng đẹp ẢNH: LÊ LÂM

Tỉnh lộ 767 chạy xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, hiện đã được quy hoạch mở rộng lên 8 làn xe, dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong thời gian tới.

Đầy tiềm năng du lịch

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai rộng hơn 100.000 ha, gồm 68.000 ha rừng tự nhiên thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt và hồ Trị An với tổng diện tích mặt nước hơn 32.500 ha, còn lại là diện tích rừng trồng.

Hồ thủy điện Trị An xả lũ vào mùa mưa năm 2025 ẢNH: LÊ LÂM

Phần lớn diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thuộc địa bàn xã Trị An. Trong đó có 2 di tích cấp quốc gia là Chiến khu Đ và Trung ương Cục Miền Nam.

Trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực hồ Trị An và ven hồ được xác định là vùng thiên nhiên và giải trí sinh thái.

Cụ thể là phát triển nơi đây trở thành khu du lịch quốc gia với mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, gắn với bảo tồn cảnh quan mặt nước và hệ sinh thái rừng.

Một điểm cắm trại ven hồ Trị An ẢNH: LÊ LÂM

Trong đó tập trung xây dựng tuyến đường ven hồ Trị An và hình thành các khu nghỉ dưỡng ven hồ gắn với cảnh quan thiên nhiên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, đầu tư phát triển sản xuất năng lượng sạch gắn với hồ Trị An, tập trung vào điện mặt trời, thủy điện, điện sinh khối… phục vụ phát triển công nghiệp.

Như vậy, với phần lớn hồ Trị An và Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thuộc địa bàn của mình, xã Trị An có lợi thế không nhỏ để khai thác du lịch.

Đánh thức "mỏ vàng" từ rừng

Trước đó, vào cuối năm 2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (giai đoạn 2021 - 2030) nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa, di tích lịch sử tại đây.

Hiện nay, ven hồ Trị An có rất nhiều điểm du lịch nhưng hầu hết đều tự phát ẢNH: LÊ LÂM

Theo đề án, có 51 điểm được quy hoạch để tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ. Nguồn vốn đầu tư dự kiến 991 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách 20 tỉ đồng, còn lại kêu gọi đầu tư.

Trong đó có một số dự án nổi bật như Khu nuôi động vật bán hoang dã (Safari, rộng 412 ha), Trung tâm cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã rộng 240 ha, Khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp rộng 326 ha…

Trên cơ sở này, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã kêu gọi đầu tư và có 13 đơn vị nộp hồ sơ. Qua xét duyệt, khu bảo tồn đã chọn được 5 đơn vị đáp ứng các tiêu chí để ký biên bản thỏa thuận hợp tác.

Vào dịp cuối tuần, rất đông du khách từ TP.HCM về hồ Trị An vui chơi ẢNH: LÊ LÂM

Đến đầu tháng 1.2026, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã ký kết hợp đồng đầu tiên với Công ty CP Đầu tư thương mại giáo dục Việt An.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư thương mại giáo dục Việt An sẽ thuê gần 37 ha ở khu vực hồ Bà Hào để đầu tư kinh doanh du lịch.