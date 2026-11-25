Sáng 25.11, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng tư vấn khóa X, và lễ ra mắt Hội đồng tư vấn khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thành lập 7 hội đồng tư vấn gồm: Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật; Hội đồng tư vấn về kinh tế; Hội đồng tư vấn về văn hóa - xã hội; Hội đồng tư vấn về dân tộc; Hội đồng tư vấn về tôn giáo; Hội đồng tư vấn về đối ngoại và kiều bào; Hội đồng tư vấn về khoa học công nghệ.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Cao Xuân Thạo, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị ẢNH: BTC

Chủ nhiệm các hội đồng là những chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ có kinh nghiệm trong các lĩnh vực, cụ thể:

Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật do TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, làm chủ nhiệm.

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về kinh tế là PGS-TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Hội đồng tư vấn về văn hóa - xã hội do PGS-TS Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn về khoa học công nghệ do GS-TS Trần Xuân Tú, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia Hà Nội, làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn về dân tộc do TS Nguyễn Lâm Thành, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn về tôn giáo do GS-TS Đỗ Quang Hưng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn về đối ngoại và kiều bào, do Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, làm chủ nhiệm.

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các hội đồng tư vấn. Trong quá trình hoạt động, nhân sự tham gia các hội đồng có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Các hội đồng tư vấn hoạt động theo quy chế do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành và hoàn thành nhiệm vụ khi kết thúc nhiệm kỳ Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.