Thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia bầu cử Quốc hội khóa XVI

Sáng 25.6, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ẢNH: PHẠM THẮNG

Với 425/426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên, gồm:

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia là Chủ tịch Quốc hội. Phó chủ tịch thường trực hội đồng là phó chủ tịch thường trực Quốc hội kiêm trưởng tiểu ban nhân sự.

Các phó chủ tịch Hội đồng gồm một phó thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phó chủ tịch nước.

Các ủy viên gồm: trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an, một phó chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng tiểu ban văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo, một phó chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng tiểu ban thông tin tuyên truyền, một phó chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Các ủy viên còn có: bộ trưởng Bộ Nội vụ; chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; tổng thư ký, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Hội đồng Bầu cử quốc gia có bộ máy giúp việc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, có địa điểm làm việc tại Nhà Quốc hội, có con dấu, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước đảm bảo; có quyền trưng tập cán bộ, công chức của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội giúp việc cho Hội đồng.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ẢNH: PHẠM THẮNG

Hội đồng kết thúc nhiệm kỳ sau khi trình Quốc hội khóa mới về báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định.

Theo nghị trình, chiều nay, Quốc hội cũng sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tăng số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lên 20 người

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã quyết nghị số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, với 422/422 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có 20 thành viên, gồm: chủ tịch Quốc hội, 6 phó chủ tịch Quốc hội, 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hiện tại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 19 thành viên, gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, 6 phó chủ tịch Quốc hội và 12 ủy viên. Trong đó, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Do đó, việc tăng số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lên 20 người có thể là để bổ sung thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong hôm nay.

Nghị quyết có hiệu lực từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua, từ 25.6.2025.