Thành lập, tiếp nhận Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị

Thanh Lộc
Thanh Lộc
13/08/2025 16:09 GMT+7

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị vừa chính thức được thành lập và tiếp nhận, khẳng định vai trò của Tuổi trẻ Điện lực Quảng Trị trong các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý vận hành lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Chiều 12.8, tại hội nghị Ban Chấp hành mở rộng do Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị tổ chức đã quyết định thành lập và tiếp nhận Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị.

Thành lập, tiếp nhận Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị - Ảnh 1.

Công bố quyết định thành lập và tiếp nhận Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị

Đoàn cơ sở mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Bình cũ và tiếp nhận 215 đoàn viên từ Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị cũ, nâng tổng số đoàn viên lên 460 người, sinh hoạt tại 19 chi đoàn trực thuộc.

Ban Chấp hành lâm thời gồm 30 thành viên, trong đó ban thường vụ có 10 người, anh Đinh Gia Thành, Phó Trưởng phòng Viễn thông - công nghệ thông tin giữ chức Bí thư đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị.

Ông Trần Xuân Công, Phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị nhấn mạnh, tổ chức đoàn cần tập trung xây dựng quy chế hoạt động, củng cố hệ thống ở các đơn vị trực thuộc, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Điện lực Quảng Trị Đoàn cơ sở tiếp nhận Đoàn cơ sở Công ty điện lực Quảng Trị
