Ngày 28.9, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ LĐ-TB-XH về việc thành lập Trường cao đẳng Y tế Long An từ Trường trung cấp Y tế (P.6, TP.Tân An, Long An).

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết Trường sơ cấp Y tế Long An là tiền thân của Trường trung cấp Y tế. Trường được thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nữ hộ sinh, y tá và dược tá sơ cấp từ thời chiến tranh.

Ông Lê Tấn Dũng (giữa), Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, trao quyết định thành lập Trường cao đẳng Y tế Long An ẢNH: BẮC BÌNH

Sau đó, ngày 26.5.1979, UBND tỉnh Long An đã có quyết định thành lập Trường trung học Y tế Long An trên cơ sở Trường sơ cấp Y tế Long An. Từ đây, Trường trung học Y tế Long An bắt đầu sứ mệnh đào tạo đội ngũ y tá, y sĩ, điều dưỡng có y đức, tay nghề vững vàng, từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn tỉnh.



Hơn 45 năm hình thành và phát triển, Trường trung cấp Y tế Long An đã đào tạo được gần 14.000 y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ… phục vụ ngành y tế trong và ngoài tỉnh. Không chỉ cung cấp nguồn nhân lực y tế trung cấp, sơ cấp, nhà trường còn phối hợp với một số trường đại học y đào tạo các lớp chuyên khoa I, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ cho tỉnh nhà và một số tỉnh lân cận và nước bạn Campuchia.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An, ông Phạm Tấn Hòa yêu cầu tập thể ban lãnh đạo nhà trường với sự chỉ đạo chuyên môn từ Sở Y tế sẽ thực hiện tốt đề án phát triển nhà trường. Từ thành quả về chuyên môn, việc tuân thủ đúng định hướng phát triển sẽ hướng tới nâng cấp lên thành trường có thể trực tiếp đào tạo sinh viên ngành y ở cấp học cao hơn.