Thành lập Trường Khoa học sức khỏe thuộc Trường ĐH Nam Cần Thơ

Ngày 4.1, tiến sĩ, luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nam Cần Thơ (DNC), cho biết Trường Khoa học sức khỏe được thành lập trên cơ sở tổ chức lại và thay thế Viện Khoa học sức khỏe DNC, tọa lạc trong khuôn viên DNC.

Trường Khoa học sức khỏe thuộc Trường ĐH Nam Cần Thơ ẢNH: TRẦN HỮU XINH

Trường Khoa học sức khỏe quản lý, điều hành khoa y, khoa y quốc tế, khoa điều dưỡng và kỹ thuật y học, khoa răng- hàm- mặt, khoa dược, bệnh viện tiền lâm sàng… Trường tổ chức đào tạo trình độ đại học, sau đại học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe theo định hướng ứng dụng; thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học, cơ sở vật chất theo phân cấp của DNC.

Cũng theo tiến sĩ, luật sư Nguyễn Tiến Dũng, những năm qua, Trường ĐH Nam Cần Thơ đã không ngừng đầu tư phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, hệ sinh thái đào tạo - thực hành - nghiên cứu, đa dạng hóa ngành nghề, loại hình đào tạo. Thời gian tới, trường tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển giáo dục đại học gắn với chất lượng, hội nhập và bền vững, lấy người học làm trung tâm, lấy chuẩn mực quốc tế làm thước đo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…