Thành lập Ủy ban dự thảo sửa Hiến pháp gồm 15 thành viên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, Quốc hội quyết định xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó tập trung vào các quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và việc phân định đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương.

Với 446/446 đại biểu tán thành, Quốc hội đồng thời thông qua nghị quyết thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 (Ủy ban dự thảo). Ủy ban dự thảo sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, Ủy ban dự thảo có 15 thành viên. Chủ tịch Ủy ban là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các phó chủ tịch Ủy ban có: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Các ủy viên thường trực có: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.

8 ủy viên gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Quốc hội Dương Thanh Bình, Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Lấy ý kiến nhân dân về sửa Hiến pháp qua VNeID

Trước đó, báo cáo giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, về 15 thành viên Ủy ban dự thảo nói trên đã được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng để bao gồm đại diện các cơ quan tổ chức ở T.Ư liên quan đến phạm vi nội dung sẽ sửa đổi, bổ sung tại Hiến pháp lần này cũng như đại diện các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Về ý kiến tại sao trong Ủy ban dự thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Công an mà không có đại diện lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, ông Hoàng Thanh Tùng cho hay, lý do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này có đại diện lãnh đạo Bộ Công an là vì dự kiến sửa đổi Hiến pháp lần này sẽ áp dụng phương thức lấy ý kiến nhân dân rất mới là thông qua ứng dụng VNeID nhằm đáp ứng bối cảnh khẩn trương hiện nay.

"Bộ Công an là cơ quan chịu trách nhiệm phát triển ứng dụng VNeID, cho nên trong thành phần Ủy ban dự thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Công an. Nội dung sửa đổi Hiến pháp lần này như đã báo cáo, không có nội dung liên quan tới quốc phòng, an ninh cũng như là trật tự an toàn xã hội nên đại diện Bộ Quốc phòng không có, không tham gia Ủy ban dự thảo", ông Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp cũng thông tin, ngay trong chiều nay, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ họp để thông qua kế hoạch lấy ý kiến nhân dân, trong đó quy định cụ thể lộ trình, các công việc cần thực hiện, đảm bảo lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp toàn diện, thực chất và giải trình thấu đáo, toàn diện. Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trong đó có việc tổ chức các tọa đàm, hội thảo.

Theo dự kiến, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ trình Quốc hội tờ trình sửa đổi Hiến pháp 2013 vào ngày 7.5. Việc thông qua sửa đổi Hiến pháp sẽ được Quốc hội biểu quyết vào ngày 24.6, có hiệu lực từ 1.7.